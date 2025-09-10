To πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη φέτος, περνάει στην 6η γενιά του και αναβαθμίζεται σε όλους τους τομείς.

Στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου η Renault παρουσίασε το νέο Clio. To gMotion ταξίδεψε στη γερμανική πόλη και είδε από κοντά το σημαντικότερο - από πλευράς πωλήσεων - μοντέλο της γαλλικής μάρκας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το τωρινό Clio είναι το πρώτο αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025.

Το Clio δεν ανανεώνεται μόνο σχεδιαστικά, αλλά αποκτά εντελώς νέα γκάμα κινητήρων, πιο ισχυρή και ταυτόχρονα πιο οικονομική σε κατανάλωση.

Κινητήρες

Full Hybrid E-Tech 160 PS

Το Clio 6ης γενιάς εφοδιάζεται με το νέο υβριδικό σύστημα της Renault. Αποτελείται από τον 1.8 βενζίνης και ηλεκτροκινητήρα, οι οποίοι αποδίδουν συνδυαστικά 160 ίππους. Η μέση κατανάλωση είναι μόλις 3,9 λίτρα ανά 100 χλμ. και οι εκπομπές CO2 89 γρ/χλμ.

Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 83 δλ.

TCe 115 PS

Ο τρικύλινδρος 1.2 turbo αποδίδει πλέον 115 ίππους και 190 Nm ροπής. Συνδυάζεται είτε με μηχανικό κιβώτιο (μέση κατανάλωση 5 λίτρα/100 χλμ) είτε με αυτόματο EDC (5,1 λ/100 χλμ). Η διαδικασία 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί 10,1 δλ.

Eco-G 120 PS

O τρικύλινδρος κινητήρας εφοδιάζεται με το εργοστασιακό σύστημα διπλού καυσίμου (βενζίνη ή υγραέριο) της Renault και πλέον έχει ισχύ 120 ίππων. Συνδυάζεται με το αυτόματο κιβώτιο EDC και έχει μέση κατανάλωση 6,9 λ/100 χλμ (107 g. CO2 ανά χλμ). Η διαδικασία 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 10,1 δλ.

Ευρύχωρο, με ποιοτικά υλικά και δύο ψηφιακές οθόνες 10 ιντσών, είναι το εσωτερικό του νέου Clio. Το ταμπλό αποτελεί εξέλιξη αυτού που έκανε πρεμιέρα στο ηλεκτρικό R5.