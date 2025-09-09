To gmotion στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025

Στο πλαίσιο της 89ης Δ.Ε.Θ., η έκθεση αυτοκινήτου Auto Thessaloniki 2025 φιλοξενεί πολλά νέα μοντέλα και 24 συνολικά μάρκες, έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, η καρδιά του αυτοκινήτου χτυπά στην Auto Thessaloniki 2025, στο κτίριο 13 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σε αυτή έχουν περίπτερα 24 μάρκες αυτοκινήτου, με εκατοντάδες μοντέλα και δεκάδες λανσαρίσματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο επισκέπτης θα δει τις BYD, Chery, Citroen, Dacia, DFSK, Dongfenf, DS, Ford, Foton, Geely, Omoda|Jaecoo, KGM, Maxus, Mazda, Mercedes - Benz, MG, Nissan, OPEL, Peugeot, Renault, Smart, Skoda, XEV και Zeekr.

Όλα τα νέα μοντέλα των παραπάνω μαρκών θα έχουν παρουσία στην έκθεση, ενώ για πρώτη φορά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα παρακάτω μοντέλα, που κάνουν την πρεμιέρα τους στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της έκθεσης.

Chery Tiggo 4

Μετά τα SUV μοντέλα Tiggo 7 και Tiggo 8 με τα οποία η νεότατη μάρκα λανσαρίστηκε στη χώρα μας τον Ιούλιο του 2025, στην έκθεση οι επισκέπτες θα μπορούν να θαυμάσουν από κοντά και το πλέον προσιτό Tiggo 4, ένα full hybrid SUV της κατηγορίας B, με ισχύ 204 ίππων, πολύ άνετους χώρους και τιμή που θα ξεκινά από τα 23.850 ευρώ, με πάρα πολύ πλούσιο εξοπλισμό. Το αυτοκίνητο θα είναι διαθέσιμο προς παράδοση από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, ενώ οι παραγγελίες έχουν ανοίξει ήδη.

Dongfeng Box

Το μικρό Dongefeng Box είναι ένα πολλά υποσχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό hatchback πόλης, με μήκος 4,020 μέτρα. Διατίθεται με μπαταρίες 31 ή 42,3 kWh και κινητήρα ισχύος 95 ίππων. Η μέγιστη αυτονομία κίνησης με τη μεγάλη μπαταρία αγγίζει τα 337 χιλιόμετρα. Με άνετους χώρους, πληρέστατο εξοπλισμό και φροντισμένη σχεδίαση, κοστίζει μόλις 24.500 ευρώ χωρίς την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά, ή από 18.990 ευρώ με αυτήν.

Ford Mustang Mach-E Facelift

Η κορυφαία αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Ford, ανανεωμένη, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με τα επίσης αμιγώς ηλεκτρικά Explorer, Capri και Puma Gen-E στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε. Νέο, πιο πρακτικό εσωτερικό, αναβαθμισμένη αντλία θερμότητας για βελτίωση της αποδοτικότητας, μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και ισχύ σε όλες τις εκδόσεις, βελτιώσεις στις ρυθμίσεις της πίσω ανάρτησης και νέο σύστημα multimedia, καθιστούν την ανανεωμένη Mustang Mach-E πιο απολαυστική από ποτέ. Νέα χρώματα συμπληρώνουν την σπορτίφ εικόνα του μοντέλου, που αποτελεί παραδοσιακά ένα από τα πλέον οδηγοκεντρικά ηλεκτρικά οχήματα της αγοράς.

Foton

Η νέα μάρκα επαγγελματικών οχημάτων από την Κίνα έκανε το επίσημο ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά με μια σειρά κλειστών και ανοιχτών φορτηγών, από τα οποία ξεχωρίζει φυσικά το pick up διπλής καμπίνας με την ονομασία Tunland G7. Το μοντέλο αυτό διατίθεται με δίλιτρο κινητήρα diesel ισχύος 160 ίππων σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων ή αυτόματο 8 σχέσεων, έχει μήκος 5,34 μέτρα και είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά από την εισαγωγική εταιρεία FMS. Φυσικά είναι τετρακίνητο κατ' επιλογή και οι τιμές του ξεκινούν από τις 36.500 ευρώ με πολύ πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού.

Maxus T-60

Η Maxus, ήδη γνωστή στην ελληνική αγορά των επαγγελματικών οχημάτων, αλλάζει χέρια και περνά στην Automotive Solutions του ομίλου της Motor Oil. Πρώτος μάλιστα συνεργάτης της Automotive Solutions θα είναι ο Όμιλος Σαρακάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη διανομή των αυτοκινήτων μέσω του πανελλαδικού δικτύου που ήδη διαθέτει.

Το μέγεθος των δύο ομίλων εγγυάται την ταχύτητα ανάπτυξη της μάρκα και την πλήρη κάλυψη των πελατών της. Ταυτόχρονα, πέρα από τη γνωστή γκάμα των ελαφρών φορτηγών Deliver 3, Deliver 7 και Deliver 9, σε εκδόσεις αμιγώς ηλεκτρικές και με κινητήρες εσωτερικής καύσης, η Maxus λανσάρει στη χώρα μας και το T-60. Πρόκειται για ένα pick up διπλής καμπίνας, με σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα 2.0 Biturbo, ισχύος 215 ίππων, που συνδυάζει κορυφαίες επιδόσεις, αντοχή και προηγμένη τεχνολογία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία και προσφέροντας στους επαγγελματίες ένα πανίσχυρο και αξιόπιστο εργαλείο για κάθε αποστολή.

Maxus T-60

Κατά τη συνέντευξη Τύπου της νέας εισαγωγικής εταιρείας της Maxus, ο κ. Γιώργος Ζήβας, Σύμβουλος Διοίκησης της Automotive Solutions, ανάφερε ότι η μάρκα θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς επαγγελματικών αυτοκινήτων στη χώρα μας, τόσο με τα πρωτοποριακά μοντέλα της Maxus όσο και με την πληρότητα των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

MG S5

Ο Όμιλος Συγγελίδη είχε κυριαρχική παρουσία στην Auto Thessaloniki 2025 με τις Citroen, DS, Mazda, MG, Opel και Peugeot και δεκάδες νέα μοντέλα όλων των παραπάνω μαρκών.

Αυτό που ξεχώρισε ήταν φυσικά το ολοκαίνουριο MGS5, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Όπως όλα τα μοντέλα της MG παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς από άποψη διαστάσεων εντάσσεται στην δημοφιλή κατηγορία των C SUV, ενώ έρχεται με περγαμηνές πέντε αστέρων στις δοκιμές του Euro NCAP και πολλά υποσχόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

MG S5

Το μοντέλο έχει μήκος 4,476 μέτρα και πλάτος 1,85, είναι αμιγώς ηλεκτρικό με μπαταρία 49 ή 64 kWh και εκτιμώμενη αυτονομία 340 και 480 χιλιόμετρα αντίστοιχα με βάση το πρωτόκολλο WLTP. Ο κινητήρας της έκδοσης με τη μικρή μπαταρία αποδίδει 170 ίππους, ενώ με τη μεγάλη μπαταρία 231 ίππους. Οι επιδόσεις του είναι εξαιρετικές, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 6,3 δλ. Υψηλή επίσης είναι και η μέγιστη ταχύτητα, καθώς φτάνει στα 190 χλμ./ώρα.

Το αυτοκίνητο αναμένεται άμεσα στη χώρα μας, σε τιμές ωστόσο που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Omoda 9 SHS

H Star Automotive και η η O&J Automotive, μέλη του ομίλου Emil Fray και εισαγωγικές εταιρείες των Mercedes – Benz, Smart και Omoda|Jaecoo, είχαν μια πολύ έντονη παρουσία στην Auto Thessaloniki 2025. Εκτός από τo Smart #5 Brabus, τις Mercedes-AMG SL43, EQS SUV και V-Class και τα Omoda 5, Omoda 5 EV, Jaecoo 7 και Jaecoo 7 SHS, το μεγάλο νέο ήταν το Omoda 9 SHS.

Το premium αυτό SUV από την Omoda με μήκος 4,775 μέτρα, μεταξόνιο 2,8 μέτρα και πλάτος 1,92 μέτρα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας με κορυφαία plug-in hybrid τεχνολογία, τετρακίνηση και εκπληκτικό εξοπλισμό. Το προηγμένο σύστημα κίνησης με κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ηλεκτρικούς, έχει συνδυαστική ισχύ 537 ίππων (!!!) και αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία για έως και 145 χιλιόμετρα, χάρη σε μια μεγάλη μπαταρία 34,46 kWh, η οποία είναι στρατηγικά τοποθετημένη στο πάτωμα του αυτοκινήτου για να μην μειώνει καθόλου τους διαθέσιμους χώρους. Οι οποίοι είναι επίσης πλουσιοπάροχοι για πέντε ενήλικες επιβάτες. Για τις αποσκευές υπάρχει χώρος όγκου 660 λίτρων στην πενταθέσια διάταξη, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί έως τα 1.783 με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.

Omoda 9 SHS

Με όλα αυτά τα δεδομένα και κόστος από 45.900 ευρώ μόλις, δεν είναι τυχαίο που η Omoda έχει μεγάλες εμπορικές βλέψεις για το 9 SHS.

Renault Austral Full Hybrid E-Tech

Με την υποστήριξη πλέον της Grand Automotive, οι Renault και Dacia παρατάχθηκαν δυναμικά στην Auto Thessaloniki 2025, με όλη σχεδόν τη γκάμα των δημοφιλών μοντέλων τους. Τα μεγάλα νέα αφορούσαν ωστόσο τη Renault, που είχε δύο πρεμιέρες νέων μοντέλων στη χώρα μας.

Το Renault Austral Full Hybrid E-Tech έκανε την πρώτη του εμφάνιση, με εξαιρετικά χαρακτηριστικά τόσο σχεδίασης, όσο και απόδοσης. Το κομψό SUV με αμάξωμα μήκους 4,553 μέτρων διαθέτει ένα εξαιρετικά αποδοτικό υβριδικό σύστημα ισχύος 200 ίππων, το οποίο είναι επίσης ιδιαίτερα φειδωλό σε κατανάλωση καυσίμου, με μέση τιμή τα μόλις 4,6 – 5,2 λίτρα/100 χλμ.

Renault Austral Full Hybrid E-Tech

Πολύ πλούσια εξοπλισμένο και με κόστος που ξεκινά από τις 42.000 ευρώ, αποτελεί μια εξαιρετικά ισορροπημένη και value for money πρόταση στην κατηγορία. Να σημειώσουμε ότι το μοντέλο διατίθεται επίσης με milf hybrid κινητήρα ισχύος 160 ίππων και κόστος 34.900 ευρώ.

Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4

Η δεύτερη πρεμιέρα της Renault στην έκθεση Auto Thessaloniki 2025 ακούει στο -μακρύ- όνομα Renault Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4x4 και ανάλογα μακροσκελή είναι και τα πλεονεκτήματά του. Με τεχνολογία plug-in hybrid, τετρακίνηση, τετραδιεύθυνση, αμάξωμα μήκους 4,71 μέτρων και coupe σιλουέτα, αποτελεί ένα SUV της μεσαίας κατηγορίας με έμφαση στις επιδόσεις, τους χώρους και την πολυτέλεια.

Οι 300 ίπποι που αποδίδει συνδυαστικά το σύνολο των τριών κινητήρων του -ένας θερμικός και δύο ηλεκτρικοί- εξασφαλίζουν κορυφαίες επιδόσεις. Χαρακτηριστικός είναι ο χρόνος των μόλις 6,1 δλ. που απαιτείται για την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα. Ταυτόχρονα, η αυτονομία του ως αμιγώς ηλεκτρικό φτάνει στα 105 χιλιόμετρα, χάρη στη μεγάλη μπαταρία των 22 kWh, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει στα 1.000 χιλιόμετρα.

Το μοντέλο, με ένα μακροσκελή κατάλογο στοιχείων εξοπλισμού, πέντε αστέρια αξιολόγησης στο Euro NCAP και κορυφαίες επιδόσεις και τεχνολογία, κοστίζει από 51.800 ευρώ και είναι άμεσα διαθέσιμο.

Zeekr 001

H Zeekr επέλεξε την Auto Thessaloniki 2025 για να κάνει το ντεμπούτο της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας τρία εντυπωσιακά μοντέλα. Τη νέα μάρκα αντιπροσωπεύει και διανέμει στη χώρα μας η GEO Mobility Hellas, μαζί με την Geely, τη μητρική εταιρεία της Zeekr.

To Zeekr 001 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό Shooting Brake μοντέλο, το κορυφαίο στη γκάμα της μάρκας από άποψη διαστάσεων με μήκος 4,955 μέτρα και μεταξόνιο 2.999 μέτρα. Το χυτό σχήμα του επιτρέπει κορυφαία αεροδυναμική (Cd = 0,23), η οποία συμβάλλει τόσο στην εντυπωσιακή αυτονομία έως 620 χλμ. (WLTP) όσο και στην ησυχία της καμπίνας.

Zeekr 001

Το μοντέλο διατίθεται με μπαταρία 100kWh ιόντων λιθίου (NMC) της CATL,σε δύο τετρακίνητες και μια πισωκίνητη εκδόσεις. Οι δύο πρώτες έχουν ισχύ 544 ίππους και ροπή 686Nm και αυτονομία 585 - 594 χιλιόμετρα. Η πισωκίνητη Long Range έχει ισχύ 272 ίππων και αυτονομία 620 χιλιόμετρα. Η μπαταρία όλων των εκδόσεων μπορεί να φορτίζει σε DC παροχή με ισχύ έως και 200 kW.

Το εντυπωσιακό Zeekr 001 είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμές που ξεκινούν από τις 59.990 ευρώ για την Long Range έκδοση και από 65.990 για τις τετρακίνητες, χωρίς επιδότηση.

Zeekr 7X

To Zeekr 7X είναι ένα μεσαίο SUV μήκους 4,787 μέτρων με άπλετο χώρο για επιβάτες και 539 λίτρα πίσω χώρου αποσκευών και 66 εμπρός. Η πολυτέλεια του μοντέλου καθηλώνει όπως και ο εξοπλισμός, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και ηλεκτρικό άνοιγμα θυρών εμπρός – πίσω!

Τεχνολογικά το Zeekr 7X ξεχωρίζει, καθώς βασίζεται σε πλατφόρμα τεχνολογίας 800V και μπορεί να φορτίζει με ισχύ ρεύματος έως 400 kW (!), εξοπλίζεται με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8295 για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών και προαιρετικά διατίθεται head-up display επαυξημένης πραγματικότητας και τεράστια διαγώνιο προβολής στο παρμπρίζ 36,2”.

Το μοντέλο διατίθεται σε 3 εκδόσεις. Οι Core και Long Range διαθέτουν κινητήρα που αποδίδει ισχύ 421ίππων, κίνηση πίσω και αυτονομία 480 και 615 χλμ. αντίστοιχα. Η κορυφαία έκδοση Performance AWD με δύο κινητήρες αποδίδει ισχύ 646 ίππων, ροπή 710Nm, διαθέτει off-road mode, ενώ με την προαιρετική αερανάρτηση το ύψος του αμαξώματος από το έδαφος μεταβάλλεται έως και +45 χιλιοστά.

Οι τιμές των τριών εκδόσεων ξεκινούν από τις 54.990 ευρώ για την έκδοση Core, τις 58.990 ευρώ για την έκδοση Long Range και τις 65.990 ευρώ για την έκδοση Privilege AWD, χωρίς την κρατική επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά.

Zeekr X

Το Zeekr X είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact luxury SUV, με μήκος 4.432 μέτρα και ιδιαίτερα μεγάλο μεταξόνιο 2.750 μέτρα, το οποίο επιτρέπει τη διαμόρφωση ενός άνετου και ευρύχωρου εσωτερικού. Ως το μικρότερο μοντέλο της γκάμας, χωρίς όμως την παραμικρή παραχώρηση σε τεχνολογία, το Zeekr X αναμένεται να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην εμπορική πορεία της νέας μάρκας.

Όλες οι εκδόσεις του Zeekr X χρησιμοποιούν μπαταρία ιόντων λιθίου (NMC) της CATL. Με έναν ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων ενσωματωμένο στον πίσω άξονα, η έκδοση Long Range έχει 446 χλμ. αυτονομίας και δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα. Η έκδοση Privilege εξοπλίζεται με δύο κινητήρες και διαθέτει μέγιστη ισχύ 428 ίππων. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ η αυτονομία φτάνει στα 425 χλμ. (WLTP).

Το κόστος της βασικής έκδοσης Core ξεκινά από τα 37.990 ευρώ, της Long Range από 42.990 ευρώ και της Privillege AWD από 47.990 ευρώ χωρίς την επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά.