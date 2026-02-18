«Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα»: 20 ετών και ακμαίο

20 χρόνια συμπληρώνονται το 2026 από την ίδρυση του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα», του μοναδικού στη χώρα μας ανεξάρτητου δημοσιογραφικού θεσμού.

Το 2006, μια ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες δημοσιογράφους του ειδικού Τύπου πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στη δημιουργία ενός ετήσιου βραβείου

για αυτοκίνητα. Είκοσι χρόνια αργότερα το βραβείο αυτό έχει εξελιχθεί σε έναν καθιερωμένο και αναγνωρισμένο τόσο από τους καταναλωτές, όσο και από τους κατασκευαστές θεσμό – και μάλιστα τον απολύτως μοναδικό ανεξάρτητο δημοσιογραφικό θεσμό αυτοκινήτου στη χώρα μας: το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» (ΑΤΧ). Έναν θεσμό που λειτουργεί χωρίς εξαρτήσεις, καθώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία ή δραστηριότητα ούτε κάποιας εταιρείας ούτε κάποιου δημοσιογραφικού οργανισμού.

Ο θεσμός ανήκει αποκλειστικά σε δημοσιογράφους οι οποίοι συγκροτούν τον μη κερδοσκοπικό «Σύλλογο Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς

για την Ελλάδα» - και είναι αυτός ο σύλλογος που πραγματοποιεί με κατοχυρωμένες νομικά διαδικασίες την ανάδειξη κάθε χρόνο του μεγάλου νικητή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Ο σύλλογος ξεκίνησε τη δράση του το 2006, με την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007». Την πρωτοβουλία για την πρώτη εκείνη διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε συμβολικά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, πήρε επιτροπή στην οποία συμμετείχαν οι Αντώνης Κόλλιας, Σπύρος Ρέκκας, Γιάννης Σταυρόπουλος, Θοδωρής Τσίκας και Πάνος Φιλιππακόπουλος ενώ την οργανωτική υποστήριξη προσέφερε η εταιρεία Prom Auto του Αντώνη Στιβαχτάρη. Προηγουμένως είχε απευθυνθεί πρόσκληση προς ένα πλήθος ήδη γνωστών και έμπειρων συντακτών αυτοκινήτου από τους οποίους προέκυψε η πρώτη κριτική επιτροπή του θεσμού, τα μέλη της οποίας δεν άργησαν να προχωρήσουν στην ίδρυση του «Συλλόγου Δημοσιογράφων για την Ανάδειξη του Αυτοκινήτου της Χρονιάς για την Ελλάδα».

Η αρχή του ΑΤΧ. Πίστα Σερρών, 2006, γιια την ανάδειξη του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς 2007» για την Ελλάδα.

Στη συνέχεια διαμόρφωσαν και κατάθεσαν στις αρμόδιες αρχές το πρώτο καταστατικό του νεοσύστατου σωματείου, το οποίο καθόριζε τις αρχές λειτουργίας του και - μαζί τους - τον τρόπο που θα αναδεικνυόταν κάθε χρόνο ο μεγάλος νικητής. Διότι ήταν σαφές από την πρώτη στιγμή πως τα πάντα έπρεπε να γίνονται με βάση κάποιες αρχές, που αφενός θα ήταν κοινώς αποδεκτές από τα μέλη και αφετέρου θα έδιναν το σωστό μήνυμα: και στους Έλληνες οδηγούς-καταναλωτές, και στον κόσμο της αγοράς αυτοκινήτου.

Το Renault Clio ήταν το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2014» για την Ελλάδα.

Βασικό στοιχείο που χαρακτήρισε το ΑΤΧ από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ήταν το ότι αποτέλεσε - και συνεχίζει να αποτελεί - μία κοινή δράση ανεξάρτητων ειδικευμένων δημοσιογράφων και όχι εκδοτικών εταιριών ή άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Και αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει και σήμερα το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» -το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος: τα μέλη του συμμετέχουν στις εκάστοτε διαδικασίες λειτουργώντας ως ανεξάρτητες προσωπικότητες και ψηφίζουν κατά συνείδηση, επιλέγοντας κάθε χρόνο εκείνο το νέο μοντέλο που θεωρούν το καταλληλότερο για τον Έλληνα αγοραστή και τις ελληνικές συνθήκες.

Τα φιναλίστ μοντέλα του 2015, για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα».

Συνεχής ανανέωση

Αυτοί, λοιπόν, οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι πρόβλεψαν και την ανάγκη της ανανέωσης, φροντίζοντας να ορίσουν ηλικιακό όριο για τα μέλη του ΑΤΧ (τα 67 έτη), ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε νεότερους συναδέλφους να ενταχθούν στον σύλλογο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα ιδρυτικά μέλη του ΑΤΧ, στη σημερινή σύνθεση συμμετέχουν ως τακτικά μέλη μόλις τέσσερις δημοσιογράφοι, ενώ άλλοι επτά έχουν περάσει πλέον στο καθεστώς του ομότιμου μέλους με δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες του συλλόγου, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου. Και είναι αυτός ο λόγος που σήμερα το Αυτοκίνητο της Χρονιάς βρίσκεται να έχει στις γραμμές του πολύ «νέο αίμα».

Τα φιναλίστ μοντέλα για τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2023» για την Ελλάδα, συγκεντρωμένα στην πίστα των Μεγάρων, για οδήγηση από τους εκλέκτορες του θεσμού.

Μόνο την τελευταία πενταετία στις γραμμές του εντάχθηκαν οκτώ νέα μέλη – σε ένα σύνολο 27 μελών που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται από το καταστατικό. Αξίζει δε να σημειωθεί πως η είσοδος κάθε νέου μέλους γίνεται -και πάλι με προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες- με έγκριση της γενικής συνέλευσης. Και επειδή ό,τι δεν εξελίσσεται δεν αργεί να γίνει παρωχημένο, το ΑΤΧ φρόντισε να προχωρήσει σε μια σειρά από βελτιώσεις προς όφελος και της διαφάνειας, και της αντικειμενικότητας. Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που είδαμε να συμβαίνουν στο πλαίσιο αυτό ήταν και η καθιέρωση φανερής ψηφοφορίας - και μάλιστα με υποχρέωση των μελών του ΑΤΧ να υποστηρίζουν την ψήφο τους με σχετικό επεξηγηματικό κείμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς» (atx.gr).

Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης του θεσμού, καλούνται εκπρόσωποι των εισαγωγικών εταιρειών σε ειδική εκδήλωση/debate, όπου επιχειρηματολογούν υπέρ των προϊόντων τους.

Καθιερώθηκαν επίσης στα 20 αυτά χρόνια μια σειρά από παράλληλες δραστηριότητες, που πλέον πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στην πορεία προς την ανάδειξη του καινούριου ΑΤΧ, όπως το τελικό test drive των αυτοκινήτων στην πίστα SFi Carting Circuit, ενώ φέτος είχαμε την προσθήκη σε αυτές και του “debate” των εκπροσώπων των εταιρειών που συμμετείχαν για να υπερασπιστούν την υποψηφιότητα του μοντέλου τους ενώπιον των μελών του «Αυτοκινήτου της Χρονιάς». Παράλληλα, το ΑΤΧ προχώρησε σε σημαντικά βήματα ενίσχυσης της επικοινωνίας του μέσω των δελτίων τύπου, των κοινωνικών δικτύων και της αναβάθμισης της ιστοσελίδας του, ενώ σταθερή αξία αποτελούν τα ίδια του τα μέλη που φροντίζουν να φτάνει το μήνυμα του θεσμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες, ακροατές και τηλεθεατές.

Το Fiat Grande Panda αναδείχθηκε «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» για την Ελλάδα. Εδώ, μαζί με τους 25 από τους 27 εκλέκτορες του θεσμού, στον πολυχώρο Eleon Loft και εμπρός από τις σημαίες των χορηγών του θεσμού Continental, Ferst, AutoFit και SFi Carting Circuit.

Όλα αυτά συνέβαλαν στο να αποτελεί πλέον το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα» μια αναγνωρίσιμη διάκριση – σημείο αναφοράς για την αγορά αυτοκινήτου. Και έχει αυτή η διάκριση ακόμα μεγαλύτερη αξία καθώς, όπως ήδη αναφέραμε, πρόκειται για αξιολόγηση που γίνεται με γνώμονα τις συνθήκες της πατρίδας μας και λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του Έλληνα οδηγού-καταναλωτή. Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε τα 20 μοντέλα που αναδείχθηκαν «Αυτοκίνητα της Χρονιάς για την Ελλάδα», από την έναρξη του θεσμού έως και σήμερα.