Το AION V εκτίθεται στο Golden Hall για περιορισμένο χρονικό διάστημα σε ειδικό χώρο προβολής με παρουσία στελεχών για ενημέρωση κοινού.

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Golden Hall φιλοξενείται το αμιγώς ηλεκτρικό AION V, στο πλαίσιο ενέργειας προβολής που εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Μέχρι τις 19 Απριλίου 2026, οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου μπορούν να δουν από κοντά το μοντέλο σε ανοιχτό χώρο προβολής, κοντά στο κατάστημα Public, στην κεντρική είσοδο. Το setup έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει άμεση οπτική και φυσική επαφή με το όχημα, χωρίς τη λογική κλειστής έκθεσης.

Ενημέρωση επί τόπου για το κοινό

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του AION V στο Golden Hall, στελέχη της εταιρείας βρίσκονται στον χώρο για να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το μοντέλο και τη φιλοσοφία της μάρκας, να απαντούν σε ερωτήσεις και να καθοδηγούν όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του.

Η παρουσία των εκπροσώπων της AION πραγματοποιείται:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00 – 20:00

Σάββατο: 11:00 – 19:00

Στρατηγική ενίσχυσης αναγνωρισιμότητας

Η επιλογή του Golden Hall ως σημείου προβολής εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της AION για άμεση επαφή με το κοινό σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας. Μέσα από αυτή την ενέργεια, η εταιρεία επιδιώκει να παρουσιάσει το ηλεκτρικό της μοντέλο σε ένα καθημερινό περιβάλλον, πέρα από το παραδοσιακό πλαίσιο μιας έκθεσης αυτοκινήτου.

Το AION V αποτελεί ένα σύγχρονο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV, με έμφαση σε σχεδιασμό, άνεση και τεχνολογικό εξοπλισμό, και λειτουργεί ως βασικό μοντέλο γνωριμίας του ελληνικού κοινού με τη μάρκα.

Για όσους επιθυμούν πιο αναλυτική παρουσίαση, η AION διαθέτει showroom στην οδό Νεαπόλεως 1 στο Μαρούσι, σε μικρή απόσταση από το Golden Hall, όπου παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τη γκάμα και δυνατότητα εξατομικευμένης εξυπηρέτησης.