Με νέο κανονισμό-πλαίσιο, το Υπουργείο Βιομηχανίας της Κίνας βάζει φρένο στην αποκλειστική χρήση οθονών αφής, απαιτώντας φυσικά κουμπιά για κρίσιμες λειτουργίες.

Η εποχή που οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούσαν να «εξαφανίζουν» κάθε φυσικό διακόπτη από το εσωτερικό των οχημάτων τους φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου. Λίγο μετά την απόφαση των κινεζικών αρχών να βάλουν τέλος στις κρυφές χειρολαβές των EV για λόγους ασφαλείας, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT) της ασιατικής χώρας προχωρά ένα βήμα παρακάτω.

Με νέο κανονισμό-πλαίσιο, οι ρυθμιστικές αρχές στοχεύουν πλέον στον περιορισμό της απόσπασης της προσοχής των οδηγών από τις δυσνόητες οθόνες αφής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι νέες προδιαγραφές ορίζουν ρητά ότι συγκεκριμένες λειτουργίες «ζωτικής σημασίας» πρέπει να ελέγχονται αποκλειστικά από φυσικούς διακόπτες ή κουμπιά, βάζοντας οριστικό φρένο στην πλήρη ψηφιοποίηση του ταμπλό.

Οι λειτουργίες που αποκτούν ξανά «υπόσταση»

Ο νέος κανονισμός είναι εξαιρετικά λεπτομερής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών στους κατασκευαστές. Στη λίστα των λειτουργιών που πρέπει πλέον να διαθέτουν φυσικό κουμπί περιλαμβάνονται τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ), η επιλογή των σχέσεων του κιβωτίου ταχυτήτων (P-R-N-D), οι υαλοκαθαριστήρες, καθώς και η λειτουργία απόψυξης του παρμπρίζ. Επιπλέον, τα κουμπιά αυτά πρέπει να είναι τοποθετημένα σε σημεία που ο οδηγός μπορεί να εντοπίσει με την αφή, χωρίς να πάρει τα μάτια του από το δρόμο.

Το ταμπλό του Geely E8

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τεχνική προδιαγραφή για το μέγεθος των διακοπτών. Το MIIT ορίζει ότι κάθε φυσικό κουμπί ασφαλείας πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια 10x10 χιλιοστών, διασφαλίζοντας ότι θα είναι εύκολα προσβάσιμο ακόμα και σε συνθήκες πίεσης ή χαμηλού φωτισμού. Η οδηγία αυτή επηρεάζει άμεσα μοντέλα μεγάλων κατασκευαστών, όπως η Tesla και η BYD, που έχουν πρωτοστατήσει στην κατάργηση των φυσικών χειριστηρίων και τη μεταφορά τους μέσα στο λογισμικό της κεντρικής οθόνης.

Περιορισμοί στα «Yoke» τιμόνια και την εργονομία

Εκτός από τις οθόνες, το ρεπορτάζ από την Κίνα αναφέρει ότι οι νέοι κανόνες βάζουν στο στόχαστρο και άλλες σχεδιαστικές τάσεις που κρίνονται επικίνδυνες για τον έλεγχο του οχήματος. Τα τιμόνια τύπου «yoke» αναμένεται να απαγορευτούν ή να περιοριστούν αυστηρά, καθώς θεωρείται ότι δυσχεραίνουν τους ελιγμούς σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ενώ οι κατασκευαστές θα υποχρεούνται να επιστρέψουν σε πιο παραδοσιακές και εργονομικές λύσεις.

Η στροφή αυτή της Κίνας αναμένεται να προκαλέσει «ντόμινο» εξελίξεων στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές εξελίσσουν τα μοντέλα τους με γνώμονα την κινεζική αγορά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την επιστροφή των φυσικών διακοπτών και στα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Ήδη ο οργανισμός Euro NCAP έχει προαναγγείλει ότι από το 2026 θα αφαιρεί βαθμούς από τη βαθμολογία ασφαλείας των οχημάτων που δεν διαθέτουν φυσικά χειριστήρια για τις βασικές λειτουργίες, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για επιστροφή στην ουσιαστική εργονομία.

