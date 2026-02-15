Από τα 1.900 μέτρα του Μπάρου μέχρι την Κύθνο, το Suzuki VITARA γίνεται πρωταγωνιστής μιας κινηματογραφικής διαδρομής.

Από ορεινά περάσματα στα 1.900 μέτρα μέχρι νησιωτικούς δρόμους με φόντο το Αιγαίο, το Suzuki Vitara γίνεται ο πρωταγωνιστής μιας κινηματογραφικής τριλογίας που αποτυπώνει τον χαρακτήρα του μέσα από τρεις διαφορετικές εποχές.

Η νέα παραγωγή της Suzuki Greece δεν αντιμετωπίζει το μοντέλο ως απλό μέσο μετακίνησης, αλλά ως συνοδοιπόρο σε κάθε διαδρομή. Η αφήγηση εξελίσσεται σε τρία διαφορετικά σκηνικά, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε κάθε έδαφος και κάθε ρυθμό ζωής.

Από το Πέρασμα του Μπάρου μέχρι την Κύθνο

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε τρία εντελώς διαφορετικά τοπία: στο Πέρασμα του Μπάρου, στο βουνό του Χελμού και στο νησί της Κύθνου. Βουνό, υψόμετρο, στροφές, πέτρα και θάλασσα συνθέτουν το σκηνικό μιας διαδρομής που αλλάζει πρόσωπο αλλά όχι χαρακτήρα.

Το Vitara κινείται με φυσικότητα τόσο σε απαιτητικά ορεινά κομμάτια όσο και σε ανοιχτές παραλιακές διαδρομές, αποτυπώνοντας στην πράξη τον πολυχρηστικό του ρόλο.

Σταθερός χαρακτήρας σε κάθε εποχή

Η επιλογή της τριλογίας επιτρέπει στην αφήγηση να δείξει ότι, ανεξάρτητα από εποχή ή περιβάλλον, το Vitara διατηρεί την ίδια ταυτότητα: σταθερότητα, ευελιξία και πρακτικότητα.

Το μήνυμα «Στο Vitara σου – και τίποτα δεν σε σταματά» λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής. Δεν πρόκειται για υπερβολή, αλλά για έμφαση στην αίσθηση σιγουριάς που δημιουργεί ένα SUV σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται τόσο στην καθημερινότητα της πόλης όσο και σε πιο απαιτητικές εξορμήσεις.

Τεχνολογία και ουσία πίσω από την εικόνα

Πέρα από το οπτικό αφήγημα, το Vitara διαθέτει πλήρη εξοπλισμό άνεσης και συστημάτων ασφάλειας, ενώ προσφέρεται με επιλογές όπως το σύστημα τετρακίνησης ALLGRIP και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Στοιχεία που υποστηρίζουν τον χαρακτήρα που προβάλλεται στην οθόνη.

Με τιμή εκκίνησης από 20.580 ευρώ, το μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία των compact SUV ως μια ισορροπημένη επιλογή για όσους θέλουν ευελιξία, αξιοπιστία και δυνατότητα κίνησης πέρα από τα όρια της πόλης.

Μια ελληνική παραγωγή με κινηματογραφικό αποτύπωμα

Τη δημιουργική επιμέλεια και παραγωγή ανέλαβε η Leoussis_a, με τα γυρίσματα να ολοκληρώνονται σε πέντε ημέρες και τη συμμετοχή 41 ατόμων συνεργείου.

Το αποτέλεσμα δεν περιορίζεται σε μια απλή παρουσίαση μοντέλου. Πρόκειται για μια τριλογία διαδρομών που συνδέει το αυτοκίνητο με το τοπίο και τον οδηγό με την εμπειρία, παρουσιάζοντας το Vitara ως ένα SUV που μπορεί να ακολουθήσει — και να υποστηρίξει — κάθε επιλογή πορείας.