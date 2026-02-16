Το Zeekr 7GT έρχεται στην Ελλάδα με αρχιτεκτονική 800V, με τεράστια επίπεδα αυτονομίας, ισχύ έως 646 ίππους και τιμή που κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Το νέο Zeekr 7GT κάνει την είσοδό του στην ελληνική αγορά, διευρύνοντας την παρουσία της μάρκας στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών μοντέλων. Το αμιγώς ηλεκτρικό GT παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και πλέον είναι διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας, με τιμή εκκίνησης τα 46.990 ευρώ.

Πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη και έχει εξελιχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δρόμων, συνδυάζοντας σπορ προσανατολισμό με πρακτικότητα πενταθέσιου αμαξώματος.

Αρχιτεκτονική 800V και αυτονομία έως 655 χλμ

Το Zeekr 7GT βασίζεται σε αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης 800V και προσφέρεται με δύο επιλογές μπαταρίας, 75 kWh και 100 kWh. Στην έκδοση Long Range RWD με μπαταρία 100 kWh, η μικτή αυτονομία φτάνει έως τα 655 χιλιόμετρα.

Η μέγιστη ισχύς φόρτισης αγγίζει τα 480 kW, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 13 έως 16 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση. Σε ιδανικές συνθήκες, η φόρτιση 10 λεπτών μπορεί να προσθέσει έως 340 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Στην κορυφαία έκδοση Privilege AWD, η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 646 ίππους, με επιτάχυνση 0–100 χλμ/ώρα σε 3,3 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 210 χλμ/ώρα.

Πλαίσιο και οδηγικά χαρακτηριστικά

Το μοντέλο εξοπλίζεται με ανάρτηση διπλών ψαλιδιών εμπρός και πενταπλών συνδέσμων πίσω, διάταξη που στοχεύει στη διατήρηση ισορροπίας ανάμεσα σε άνεση και δυναμική συμπεριφορά. Τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης (Comfort, Sport κ.ά.) επιτρέπουν την προσαρμογή των χαρακτηριστικών λειτουργίας ανάλογα με τις ανάγκες.

Στο εσωτερικό, το Zeekr 7GT διαθέτει χώρο για πέντε επιβάτες και χώρο αποσκευών 456 λίτρων. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 13 ιντσών συνδυάζεται με Head-Up Display επαυξημένης πραγματικότητας 35,5 ιντσών, ενώ προβλέπονται δυνατότητες εξατομίκευσης και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επτά αερόσακοι και πακέτο συστημάτων υποβοήθησης, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προσαρμοζόμενο cruise control και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης, στο πλαίσιο της πλατφόρμας Zeekr Assisted Drive.

Εκδόσεις και τιμές στην Ελλάδα

Το Zeekr 7GT είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις:

Core RWD – 75 kWh, 421 hp, 0–100 km/h σε 5,3”, αυτονομία έως 519 χλμ – 46.990 ευρώ

Long Range RWD – 100 kWh, 421 hp, 0–100 km/h σε 5,3”, αυτονομία έως 655 χλμ – 51.990 ευρώ

Privilege AWD – 100 kWh, 646 hp, 0–100 km/h σε 3,3”, αυτονομία έως 558 χλμ – 58.490 ευρώ

Οι εκδόσεις Long Range και Privilege συνοδεύονται από πακέτα εξοπλισμού με όφελος 50% για περιορισμένο χρονικό διάστημα, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ζάντες 19 ιντσών, ηχοσύστημα 23 ηχείων, επενδύσεις Nappa, σύστημα μασάζ καθισμάτων και ηλεκτρικά ανοιγόμενες θύρες (ανάλογα με την έκδοση).

Το Zeekr 7GT είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία, με τις παραδόσεις να ξεκινούν τον προσεχή Ιούνιο.