Γνωρίσαμε και οδηγήσαμε το νέο BYD Dolphin Surf στην αθηναϊκή ριβιέρα, λίγο πριν το ξεκίνημα της εμπορικής του διάθεσης στη χώρα μας.

Σε μια όμορφη και απολύτως ταιριαστή με την ονομασία του αυτοκινήτου εκδήλωση, ο όμιλος εταιρειών Σφακιανάκη, επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της BYD στη χώρα μας, παρουσίασε ταυτόχρονα με 17 ακόμα ευρωπαϊκές χώρες το νέο Dolphin Surf.

Το μικρότερο μοντέλο στη γκάμα της κινεζικής εταιρείας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον τόσο λόγω χαμηλού κόστους, όσο επίσης λόγω τεχνικών προδιαγραφών και αισθητικής. Το Dolphin Surf ίναι το όγδοο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που λανσάρει η BYD στην Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια – και εισέρχεται στην αγορά με μία διεθνή αναγνώριση. Τον περασμένο μήνα, η κριτική επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων αυτοκινήτου ανέδειξε τις εκδόσεις του μοντέλου για την παγκόσμια αγορά, ως World Urban Car of the Year, στα βραβεία World Car of the Year.

Εκδόσεις κινητήρων και μπαταριών

Το αμιγώς ηλεκτρικό BYD Dolphin Surf έχει μήκος 3,99 μέτρα και ανήκει σαφώς στην κατηγορία B, όπου βρίσκει στο δρόμο του μοντέλα όπως τα Peugeot e-2008, Opel Corsa-e, το ηλεκτρικό Fiat 600, το άμεσα αναμενόμενο Renault 5 και φυσικά το χαμηλού κόστους και σχεδόν ταυτόσημο σε διαστάσεις Citroen C3 electric. Το Dolphin Surf διατίθεται με διάφορες επιλογές ως προς την ισχύ του εμπρόσθια τοποθετημένου κινητήρα.

Η βασική έκδοση Active συνδυάζει τη μπαταρία των 30kWh με έναν κινητήρα με απόδοση 65kW (89PS), εξασφαλίζοντας επιτάχυνση 0-100km/h σε 11,1 δευτερόλεπτα. Η Boost είναι η έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία, υιοθετώντας τον ίδιο κινητήρα αλλά σε συνδυασμό με την Blade Battery χωρητικότητας 43,2kWh (0-100km/h σε 12,1 δευτερόλεπτα). Η κορυφαία έκδοση Comfort προσφέρει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε συνδυασμό με τον πιο ισχυρό κινητήρα της κατηγορίας του μοντέλου (115kW/157PS, 220Nm), μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για την επιτάχυνση 0-100km/h σε 9,1 δευτερόλεπτα.

Το BYD Dolphin Surf προσφέρει μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 65kW (Active) και 85kW (Boost και Comfort), επιτρέποντας την φόρτιση από 10% σε 80% σε 30 λεπτά, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας της μπαταρίας. Η τριφασική φόρτιση AC 11kW είναι στάνταρ σε όλη τη γκάμα, προσφέροντας επαναφόρτιση της μπαταρίας από

0% σε 100% σε τρεισήμισι (Active) ή πέντε ώρες (Boost και Comfort).

Κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια

Το Dolphin Surf βασίζεται στην πλατφόρμα e-Platform 3.0 χρησιμοποιεί εκτενώς χάλυβα υψηλής αντοχής (68,2%) για να εξασφαλίσει μια ασφαλή δομή, ενώ η χημική σύνθεση και η κατασκευή βοηθούν την μπαταρία τύπου Blade Battery να περάσει με επιτυχία τη δοκιμή διείσδυσης με καρφί (nail-penetration test), η οποία αποτελεί μια από τις αυστηρότερες του είδους στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Η καμπίνα διαθέτει αερόσακους για τον οδηγό και τον συνοδηγό, αερόσακους τύπου κουρτίνας καθώς και πλευρικούς στα μπροστινά καθίσματα. Όλες οι εκδόσεις του Dolphin Surf είναι στάνταρ εξοπλισμένες με το Προηγμένο Σύστημα Υποβοήθησης Οδηγού (ADAS), που διαθέτει μία σειρά από βοηθήματα όπως έξυπνο cruise control, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα διατήρησης λωρίδας και έξυπνο έλεγχο υψηλής δέσμης φώτων. Η λίστα του εξοπλισμού ασφαλείας περιλαμβάνει επίσης σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, λειτουργία κλήσης έκτακτης ανάγκης και κλειδαριές ασφαλείας για παιδιά.

Εντυπώσεις από τη σύντομη οδήγηση

Αυτό που κάνει άμεσα εντύπωση είναι η πολύ προσεγμένη αισθητική του αμαξώματος αλλά και του εσωτερικού. Επίσης ο πλούσιος εξοπλισμός, ο οποίος ωστόσο έχει και μερικές παραδοξότητες. Εμείς, για παράδειγμα, θα ανταλάσσαμε με χαρά την ηλεκτρική ρύθμιση των εμπρός καθισμάτων με ένα αυτόματο σύστημα κλιματισμού -ώστε να μην χρειάζεται να καταφεύγεις συνεχώς στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και έντασης ανεμιστήρα, που απαιτεί το χειροκίνητο σύστημα.

Στην οδήγηση το αυτοκίνητο είναι εξαιρετικό, με πολύ καλή απόσβεση από την ανάρτηση και στιβαρό αμάξωμα. Η ισχύς των 157 ίππων της έκδοσης Comfort που οδηγήσαμε περιμέναμε ότι θα μας εντυπωσιάσει περισσότερο σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλό βάρος των 1.390 κιλών. Το Dolphin Surf είναι πολύ σβέλτο, όχι όμως όσο αφήνουν να εννοηθεί οι 157 ίπποι της ισχύος και τα 220 Nm της ροπής. Επίσης, η λειτουργία του πεντάλ των φρένων, παρά την επιλογή της σπορ ρύθμισης, είναι μέτρια, με μεγάλη διαδρομή και σπογγώδη αίσθηση.

Συνολικά η αίσθηση που αφήνει το αυτοκίνητο, πέρα από επιμέρους λεπτομέρειες, είναι πολύ καλή. Για περισσότερα θα χρειαστεί να περιμένετε μερικές ημέρες, καθώς έχουμε ήδη το αυτοκίνητο στα χέρια μας για πλήρη δοκιμή.

Εκδόσεις εξοπλισμού, τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά

Το Dolphin Surf διατίθεται στάνταρ σε απόχρωση Lime Green, ενώ υπάρχουν τρεις επιπλέον επιλογές χρωμάτων - Apricity White, Polar Night Black και Ice Blue. Όπως όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύεται στάνταρ με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

Εκδόσεις και τιμές

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά