Οι κατασκευαστές κινητήρων της Formula 1 θα ψηφίσουν να αλλάξει ο κανονισμός για τον έλεγχο του λόγου συμπίεσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης.

Η πρώτη μεγάλη τεχνική διαμάχη της Formula 1 για το 2026 πλησιάζει σε κομβικό σημείο. Οι πέντε κατασκευαστές μονάδων ισχύος καλούνται να ψηφίσουν για πιθανή αλλαγή στον τρόπο μέτρησης του λόγου συμπίεσης των κινητήρων, με την απόφαση να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο κανονισμός που ορίζει λόγο συμπίεσης 16:1 για τη νέα γενιά υβριδικών V6, χαμηλότερο από το 18:1 της προηγούμενης περιόδου. Μέχρι σήμερα, ο έλεγχος γίνεται σε συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή με τον κινητήρα κρύο και εκτός λειτουργίας. Αυτό όμως δεν λαμβάνει υπόψη τη θερμική διαστολή των υλικών όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε αγωνιστικές θερμοκρασίες.

Η πρόταση για «θερμό» έλεγχο

Ορισμένοι κατασκευαστές – με την Audi να φέρεται ως επικεφαλής της ανησυχίας – θεωρούν πως υπάρχει το ενδεχόμενο μια ομάδα να συμμορφώνεται στον στατικό έλεγχο, αλλά σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας να πλησιάζει λόγο συμπίεσης κοντά στο 18:1, αποκομίζοντας σημαντικό πλεονέκτημα σε ιπποδύναμη.

Η FIA, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές, επεξεργάστηκε μεθοδολογία που υπολογίζει τη μεταβολή της συμπίεσης από θερμοκρασία περιβάλλοντος σε θερμοκρασία λειτουργίας. Η πρόταση που έχει τεθεί προς ψήφιση προβλέπει από 1η Αυγούστου 2026 υποχρεωτικό έλεγχο και σε «θερμές» συνθήκες, στους 130°C.

Η διαδικασία γίνεται μέσω της Power Unit Advisory Committee, με τους Mercedes, Ferrari, Audi, Red Bull Ford και Honda να διαθέτουν ψήφο, όπως και η FIA και η FOM. Για να εγκριθεί η αλλαγή απαιτείται υπερπλειοψηφία τεσσάρων κατασκευαστών συν την έγκριση των δύο θεσμικών οργάνων.

«Θόρυβος» ή ουσία;

Οι ομάδες που χρησιμοποιούν μονάδες ισχύος Mercedes έχουν υποβαθμίσει τη σημασία του ζητήματος. Ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, έκανε λόγο για «θόρυβο» που σύντομα θα καταλαγιάσει, επιμένοντας πως δεν πρόκειται για τον καθοριστικό παράγοντα της μάχης του πρωταθλήματος.

Από την πλευρά της Red Bull Racing, ο Λορέν Μεκίς εμφανίστηκε πιο ουδέτερος, τονίζοντας πως το ζητούμενο είναι η σαφήνεια: «Δεν μας αγχώνει αν η απόφαση πάει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Θέλουμε απλώς ξεκάθαρους κανόνες για το τι επιτρέπεται και τι όχι».

Η FIA επιδιώκει να κλείσει το θέμα πριν η σεζόν ξεκινήσει στην Αυστραλία, ώστε η πρώτη χρονιά των νέων κανονισμών να μην επισκιαστεί από τεχνικές αμφισβητήσεις και εξωαγωνιστικό δράμα. Η τελική απόφαση αναμένεται εντός δεκαημέρου, με την έγκριση να περνά κατόπιν και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

