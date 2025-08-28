Επιστροφή στην αγωνιστική δράση της Formula 1 μετά από διακοπή τριών εβδομάδων για τις καλοκαιρινές διακοπές οδηγών και μηχανικών.

Το Grand Prix Ολλανδίας θα διεξαχθεί για προτελευταία χρονιά, καθώς από το 2027 βγαίνει από το καλεντάρι της Formula 1. Η πίστα του Ζάντβορτ φημίζεται για τις απαιτητικές στροφές της, με την 3η να είναι αυτή με την πιο έντονη κλίση στο πρωτάθλημα (φθάνει τo 18%).

To μήκος της πίστας είναι 4.259 μέτρα και οι οδηγοί θα κληθούν να ολοκληρώσουν 72 γύρους. Το ρεκόρ πίστας έχει ο Λούις Χάμιλτον από το 2021, με 1:11.097. Με βάση τους τέσσερις τελευταίους αγώνες υπάρχει πιθανότητα 50% για αυτοκίνητο ασφαλείας.

Πήρες την pole; Πήρες την νίκη

Η Ολλανδία επέστρεψε στη Formula 1 το 2021 και για τρεις σερί σεζόν ο Μαξ Φερστάπεν έπαιρνε τη νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του. Πέρυσι πρώτος είδε την καρό σημαία ο Λάντο Νόρις, με την McLaren να είναι και φέτος το φαβορί. Το σημαντικό στατιστικό της προηγούμενης τετραετίας στο Grand Prix Ολλανδίας είναι ότι όποιος παίρνει την pole position κατακτά και την νίκη.

Θεωρητικά οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις αναμένεται να μονομαχήσουν για τη νίκη. Η παράδοση πάντως του Μαξ Φερστάπεν εντός έδρας και το ενδεχόμενο βροχής το Σάββατο και την Κυριακή, τον... βάζουν στο παιχνίδι.

Τα ελαστικά της Pirelli για το τριήμερο

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, πήρε στο Ζάντβορτ για τις ομάδες τις γόμες ελαστικών C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή). Η αλλαγή από τη FIA στο όριο ταχύτητας στο pit lane, αυξάνει τις πιθανότητες να δούμε δύο pit-stop.

Αναλυτικό πρόγραμμα (ώρες Ελλάδας)

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ελεύθερες Δοκιμές 1: 13:30 - 14.30

Ελεύθερες Δοκιμές 2: 17:00 - 18.00

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ελεύθερες Δοκιμές 3: 12:30 - 13.30

Κατατακτήριες: 16:00 - 17:00

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

Αγώνας: 16:00