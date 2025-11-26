Renault Trafic Van E-Tech electric: Το LCV μιας νέας εποχής

Με αυτονομία έως 450 km, αρχιτεκτονική 800V και προηγμένη αρχιτεκτονική SDV, η Renault παρουσιάζει το πιο φουτουριστικό Trafic που κατασκευάστηκε ποτέ.

Το Renault Trafic είναι ένα από τα πιο εμβληματικά ονόματα στα μεσαία επαγγελματικά οχήματα. Από το 1980 μέχρι σήμερα, πάνω από 2,5 εκατομμύρια μονάδες έχουν βγει από τις γραμμές παραγωγής, δημιουργώντας μια παράδοση αξιοπιστίας και επαγγελματικής συνέπειας. Το νέο Trafic Van E-Tech electric, που παρουσιάστηκε στη Solutrans 2025, δεν αποτελεί απλώς τη συνέχεια αυτής της ιστορίας, αλλά μια πλήρη επανεκκίνηση της φιλοσοφίας του μοντέλου: είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό Trafic και ταυτόχρονα το πρώτο Renault που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle (SDV) της Ampere.

Με δυνατότητες φόρτισης 800V, αυτονομία έως 450 km WLTP, νέα ηλεκτρική πλατφόρμα και πλήρη ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών, το νέο Trafic ξεκινά μία νέα εποχή για τα επαγγελματικά LCV της Renault.

Φουτουριστική σχεδίαση με επαγγελματικό χαρακτήρα

Το νέο ηλεκτρικό Trafic διατηρεί τον πρακτικό χαρακτήρα των προκατόχων του, αλλά εμφανίζεται πιο τεχνολογικά ώριμο από ποτέ. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζει το LED light strip και το φωτιζόμενο νέο λογότυπο Renault, ενώ πίσω η τρισδιάστατη φωτεινή υπογραφή κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της σε LCV της μάρκας.

Παρά τη φουτουριστική αισθητική, το αυτοκίνητο παραμένει σαφώς επαγγελματικό: καθαρές γραμμές, στιβαρά μαύρα προστατευτικά και συνολικό ύψος μόλις 1,90 μέτρα, που επιτρέπει πρόσβαση σε όλα τα υπόγεια πάρκινγκ.

Το μοντέλο προσφέρεται σε δύο εκδόσεις:

L1 – μήκος 4,87 μ., όγκος φόρτωσης 5,1 m³

L2 – μήκος 5,27 μ., όγκος φόρτωσης 5,8 m³

Ο μικρός κύκλος στροφής, αντίστοιχος με αυτόν του Clio, κάνει το μεγάλο van εντυπωσιακά ευέλικτο στην πόλη.

Εσωτερικό με ριζοσπαστική ψηφιακή προσέγγιση

Η καμπίνα του νέου Trafic είναι ό,τι πιο σύγχρονο έχει παρουσιάσει η Renault στα επαγγελματικά της. Μια οριζόντια, κυλινδρική κονσόλα διατρέχει όλο το ταμπλό, «αγκαλιάζοντας» έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’ και μια κεντρική οθόνη αφής 12’’, στραμμένη προς τον οδηγό. Η πρακτικότητα δεν λείπει: πολλοί και ευρύχωροι αποθηκευτικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες που περνούν πολλές ώρες στο όχημα.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η έντονη παρουσία ανακυκλωμένων υλικών: έως και 23% του οχήματος είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ το ύφασμα των καθισμάτων αποτελείται κατά 50% από ανακυκλωμένο υλικό.

Ηλεκτρικές εκδόσεις για κάθε επαγγελματική χρήση

Το Trafic Van E-Tech electric προσφέρεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες:

1. Long Range – Αυτονομία έως 450 km (WLTP)

Τεχνολογία NMC, ιδανική για επαγγελματίες που κάνουν μεγάλες καθημερινές διαδρομές.

2. Urban Range – Περίπου 350 km αυτονομίας

Τεχνολογία LFP, πιο οικονομική λύση για αποκλειστικά αστικές διαδρομές.

Κάθε κυψέλη μπαταρίας παράγεται στην Ευρώπη, με τελική συναρμολόγηση στη Γαλλία.

Ταχεία φόρτιση 800V

Η μεγάλη τεχνολογική καινοτομία είναι η δυνατότητα φόρτισης 800V, κάτι εξαιρετικά σπάνιο στην κατηγορία. Με αυτό το σύστημα η φόρτιση από 15% έως 80% διαρκεί περίπου 20 λεπτά και προστίθενται έως 260 km αυτονομίας Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στο van να παραμένει σε λειτουργία ακόμη και σε εντατικές συνθήκες στόλου.

Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας και κορυφαίες δυνατότητες φόρτωσης

Ο νέος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 150 kW (204 ίπποι) και 345 Nm ροπής και εξασφαλίζει έλξη έως 2 τόνους ενώ το ωφέλιμο φορτίο έως φτάνει στους 1,25 τόνους (υπό έγκριση). Πρόκειται για επιδόσεις που το τοποθετούν στην κορυφή της επαγγελματικής κατηγορίας.

Το νέο Trafic διαθέτει πλήρες πακέτο τεχνολογιών V2X, που περιλαμβάνουν V2L – τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών (εργαλεία, φορτιστές, laptops) και V2G – επιστροφή ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω bidirectional charger. Για πολλούς επαγγελματίες, το van μπορεί πλέον να λειτουργεί και ως κινητό power bank.

SDV: Η μεγαλύτερη τεχνολογική τομή της Renault

Ως πρώτο Renault με αρχιτεκτονική Software Defined Vehicle, το νέο Trafic βασίζει τις λειτουργίες του σε έναν κεντρικό, ισχυρό υπολογιστή που επιτρέπει:

FOTA αναβαθμίσεις (Firmware Over The Air)

Προσθήκη νέων λειτουργιών μετά την αγορά

Ενσωμάτωση εταιρικών εφαρμογών

Χρήση του νέου CAR OS by Ampere, βασισμένου στο Android Automotive

Εξελιγμένη πλοήγηση ειδικά για LCV

Πρόσβαση σε Google Assistant & Google Play

Η λογική είναι σαφής: το Trafic θα συνεχίσει να εξελίσσεται όσο το χρησιμοποιεί ο επαγγελματίας.

Αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας

Το Trafic ενσωματώνει το πρόγραμμα Human First της Renault και διαθέτει:

Safety Coach – αξιολογεί σε πραγματικό χρόνο το οδηγικό στιλ και παρέχει συμβουλές

Safety Monitor – προβάλλει δεδομένα συμπεριφοράς στο ταμπλό

Πλήρη υποστήριξη της εφαρμογής My Renault

Συνδεσιμότητα για ειδικές μετατροπές μέσω Convertor Companion

Ειδικά για στόλους, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα υπόσχεται αισθητή μείωση κόστους χρήσης και συντήρησης.

Παραγωγή στη Γαλλία

Το νέο Trafic Van E-Tech electric θα κατασκευάζεται στη Γαλλία, στο ίδιο εργοστάσιο όπου θα υλοποιούνται και οι κορυφαίες επαγγελματικές μετατροπές μέσω της Qstomize. Η παραγωγή ξεκινά στα τέλη του 2026 και σηματοδοτεί μια νέα, πλήρως ηλεκτροκίνητη εποχή για τα επαγγελματικά Renault.