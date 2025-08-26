Η FIA αυξάνει το όριο ταχύτητας στο pit-lane από τα 60 στα 80 χλμ./ώρα, με στόχο να δοθεί μεγαλύτερη στρατηγική ποικιλία στον αγώνα του Zandvoort.

Το φετινό Grand Prix Ολλανδίας (29-31/8) θα είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα – όχι λόγω καιρού ή πίστας, αλλά λόγω μιας αλλαγής στους κανονισμούς που ανακοίνωσε η FIA. Για πρώτη φορά, το όριο ταχύτητας στο pit-lane στο Zandvoort αυξάνεται από τα 60 στα 80 χλμ./ώρα, σε μια προσπάθεια να αλλάξει η εικόνα του αγώνα.

Γιατί αλλάζει το όριο

Το στενό pit-lane του Zandvoort υπαγόρευε έως τώρα χαμηλό όριο ταχύτητας (60 χλμ./ώρα αντί για τα συνηθισμένα 100), ώστε να προστατεύονται τα μέλη των ομάδων σε περίπτωση συμβάντος. Αυτό σήμαινε ότι κάθε pit-stop κόστιζε πολύ χρόνο και οδηγούσε τις ομάδες να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους ώστε να αποφεύγουν τις επιπλέον στάσεις. Σε έναν αγώνα όπου τα προσπεράσματα είναι ούτως ή άλλως δύσκολα, η τακτική σχεδόν «κλείδωνε» σε ένα pit stop.

Με την αύξηση του ορίου στα 80 χλμ./ώρα, η παραμονή στο pit-lane θα είναι πιο σύντομη, μειώνοντας τον χρόνο που χάνεται σε κάθε αλλαγή ελαστικών. Έτσι, η FIA ελπίζει να δημιουργηθούν περισσότερα σενάρια με δύο pit stop και διαφορετικές επιλογές στρατηγικής.

Ο ρόλος της Pirelli

Η αλλαγή αυτή συνδυάζεται και με την απόφαση της Pirelli να φέρει στο Zandvoort πιο μαλακές γόμες σε σχέση με το 2024: C2–C3–C4 (σκληρή–μεσαία–μαλακή), αντί για το περσινό σκληρότερο σετ (C1–C2–C3). Στόχος είναι οι ομάδες να χρειαστούν περισσότερα pit-stops, ανοίγοντας έτσι το παιχνίδι της στρατηγικής και αυξάνοντας το ενδιαφέρον. Το Grand Prix Ολλανδίας θα είναι και ιδιαίτερο για την ιταλική εταιρεία, καθώς θα αποτελέσει τον 500ό αγώνα της Formula 1.

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford