Τρία βασικά στελέχη θα αποχωρήσουν από τη Red Bull Racing στο τέλος της φετινής χρονιάς, τα οποία συνεργάζονται στενά με τον Ολλανδό.

Η Red Bull Racing ετοιμάζεται για ακόμη ένα σοβαρό εσωτερικό «σεισμό». Τρεις από τους πλέον στενούς μηχανικούς του Μαξ Φερστάπεν πρόκειται να αποχωρήσουν στο τέλος της σεζόν, μια εξέλιξη που αλλάζει δυναμικά το τεχνικό περιβάλλον του παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1.

Σύμφωνα με τη De Telegraaf, από την τετράδα των βασικών μηχανικών που πλαισιώνουν τον Φερστάπεν, μόνο ο αγωνιστικός μηχανικός Τζανπιέρο Λαμπιάζε θα παραμείνει στη θέση του για το 2026. Οι υπόλοιποι τρεις μηχανικοί αποχωρούν, με δύο εξ αυτών να μετακινούνται σε ομάδες–αντιπάλους.

Ready for the triple's second act 🪄



It's race week in Lusail 😮‍💨#F1 || #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/Ua7scXjEAu — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 24, 2025

Οι αποχωρήσεις και οι νέοι προορισμοί

Η αναχώρηση του Μάικλ Μάνινγκ (μηχανικός λογισμικού) ήταν ήδη γνωστή. Πλέον, σύμφωνα με το παραπάνω ρεπορτάζ, αποχωρούν επίσης:

Τομ Χαρτ (μηχανικός απόδοση μονοθεσίου) – αναλαμβάνει ανώτερη τεχνική θέση στη Williams.

Ντέιβιντ Μαρτ (μηχανικός κινητήρα) – οδεύει προς την Audi, η οποία το 2026 θα κάνει την πρώτη της πλήρη εργοστασιακή παρουσία στη Formula 1.

Πρόκειται για τρεις άκρως σημαντικούς ρόλους της τεχνικής ομάδας του Φερστάπεν, οι οποίοι αποτελούν μέρος του στενού κορμού που τον έχει συνοδεύσει σε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα.

24 points in it... The hunt is on 🦁#F1 || #LasVegasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/q4cXCehzfC — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) November 24, 2025

Η Red Bull σε περίοδο μεγάλων αλλαγών

Οι αποχωρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο κύμα αλλαγών που έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2024. Η ομάδα έχει ήδη χάσει:

τον Κρίστιαν Χόρνερ από τη θέση του επικεφαλής και CEO,

από τη θέση του επικεφαλής και CEO, τον Άντριαν Νιούι από το πόστο του επικεφαλής τεχνικού τμήματος,

από το πόστο του επικεφαλής τεχνικού τμήματος, τον Τζόναθαν Ουίτλι από τον ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή,

από τον ρόλο του αγωνιστικού διευθυντή, τον Ρομπ Μάρσαλ , ο οποίος ήταν επικεφαλής μηχανολογίας,

, ο οποίος ήταν επικεφαλής μηχανολογίας, ενώ και ο επικεφαλής μηχανικός, Λι Στίβενσον μετακόμισε ήδη στη Sauber, που θα μετονομαστεί Audi το 2026.

Με το 2026 να φέρνει τεράστιες αλλαγές στους κανονισμούς και την είσοδο των Audi και Cadillac, η Red Bull Racing βρίσκεται σε μια περίοδο αναδιάρθρωσης που θα επηρεάσει άμεσα το αγωνιστικό μέλλον του Φερστάπεν.

Το πώς θα επηρεάσει αυτή η «αιμορραγία» προσωπικού τη σταθερότητα και την απόδοση της ομάδας μένει να φανεί μέσα στη νέα εποχή της Formula 1.