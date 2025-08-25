To συμβόλαιο του Grand Prix Ολλανδίας με τη Formula 1 λήγει το 2026 και στο Ζάντβορτ σκέφτονται να φιλοξενήσουν αγώνες του NASCAR ή του IndyCar.

H επανεκκίνηση της σεζόν στη Formula 1 μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα γίνεται με το Grand Prix Ολλανδίας. Η πίστα του Ζάντβορτ θα βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος και τη σεζόν του 2026, όμως στη συνέχεια θα βρεθεί εκτός προκειμένου να μπουν άλλες χώρες στο καλεντάρι.

Χωρίς Grand Prix της F1, η βιωσιμότητα της πίστας τίθεται σε αμφιβολία, κάτι που αναγνωρίζουν οι υπεύθυνοι. Μάλιστα σύμφωνα με τον διευθυντή του Grand Prix Ολλανδίας, Ρόμπερτ Φαν Όβερντικ, υπάρχει ως σκέψη η φιλοξενία αγώνα πρωταθλήματος από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. «Ο αγώνας που θα φιλοξενήσουμε εδώ θα πρέπει να προσφέρει θέαμα στο κοινό», δήλωσε στο RacingNews365. «Προσωπική μου προτίμηση θα ήταν να στραφούμε προς τις ΗΠΑ. Θα μπορούσε να είναι αγώνας του IndyCar ή του NASCAR. Πιστεύω ότι και τα δύο πρωταθλήματα είναι θεαματικά και θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα εντυπωσιακό σόου γύρω από αυτούς τους αγώνες», ανέφερε ο Όβερντικ.

Η πίστα του Ζάντβορτ είναι σε συζητήσεις με τη Formula E για αγώνα από το 2027, όμως το ενδιαφέρον του κοινού για τα ηλεκτρικά μονοθέσια είναι περιορισμένο.

