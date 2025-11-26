Σαν Σήμερα: Η νίκη του Μπότας επί του πρωταθλητή Χάμιλτον και ο Μπέρνς «μάγεψε» τους πάντες (vid)

Ο κόσμος της F1, είναι γεμάτος αξιοθαύμαστα γεγονότα και ιστορίες που θα μείνουν χαραγμένα για πάντα στις μνήμες μας. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η αγωνιστική δράση δεν κάνει ποτέ… διάλειμμα και παρακάτω μπορείτε να δείτε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας. Στη Formula 1 πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα μόλις ένα Grand Prix, στο οποίο κυριάρχησε ένας Φινλανδός. Το WRC συνεχίζει τη δυναμική του παρουσία με αγώνες στη Μ. Βρετανία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, γεννήθηκε η γυναίκα οδηγός από τη Νότια Αφρική, Ντεζίρ Ουίλσον. Δοκίμασε να προκριθεί στο Βρετανικό Grand Prix της Formula 1 το 1980 με μια πελατειακή Williams FW07, χωρίς να τα καταφέρει. Ωστόσο, την ίδια χρονιά κέρδισε σε δύο αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σπορ Αυτοκινήτων (WSC), στο Σίλβερστον και τη Μόντσα. Και στις δύο περιπτώσεις μοιράστηκε ένα 2λιτρο αγωνιστικό της De Cadenet, μαζί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Αλέν Ντε Καντενέ. Αγωνίστηκε επίσης και στους πασίγνωστους αγώνες αντοχής όπως το Λε Μαν, την Ντεϊτόνα και το Σίμπρινγκ, αλλά και στο IndyCar, χωρίς αξιοσημείωτες επιδόσεις.

Σαν σήμερα το 1975, ο Τίμο Μάκινεν πήρε την τρίτη του νίκη στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (WRC), οδηγώντας ένα Ford Escort Mk2. Δεύτερος τερμάτισε ο Βρετανός Ρότζερ Κλαρκ και τρίτος ο συμπατριώτης του, Τόνι Φόουκς, κάνοντας έτσι το 1–2–3 για την Ford.

Σαν σήμερα το 2000, ο Ρίτσαρντ Μπερνς πήρε τη τρίτη του νίκη στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας, με ένα Subaru Impreza. Σχεδόν 1 λεπτό πίσω τερμάτισε ο Μάρκους Γκρένχολμ με ένα Peugeot 206 και τρίτος ήταν ο Τόμι Μάκινεν με ένα Mitsubishi Lancer Evo VI.

Σαν σήμερα το 2017, ο Βάλτερι Μπότας πήρε την τρίτη νίκη του στη σεζόν, επικρατώντας στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. Εκκινώντας από την pole position, ο Φινλανδός επέδειξε εξαιρετικό ρυθμό και άφησε πίσω του τον πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τη Ferrari. Αυτός ήταν ο τελευταίος αγώνας στην F1 για τους Φελίπε Μάσα (Williams) και Πασκάλ Βερλάιν (Sauber).

Φωτογραφίες: Steve Etherington/Mercedes media