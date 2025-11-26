Στην ιταλική ομάδα της Formula 1 δεν τα βλέπουν όλα… μαύρα, παρά το γεγονός πως οι ελπίδες της να βγει 2η στο πρωτάθλημα κατασκευαστών έχουν ελαχιστοποιηθεί.

Η Ferrari βγήκε ξανά χαμένη σε Grand Prix εφέτος, καθώς είδε τη Mercedes-AMG και τη Red Bull Racing να ανοίγουν την ψαλίδα στη μάχη για τη 2η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1.

Ο Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισε 4ος και ο Λιούις Χάμιλτον 8ος, με τον Βρετανό να εκκινεί τελευταίους. Ως αποτέλεσμα η Scuderia έχασε αρκετό έδαφος μετά και το διπλό βάθρο της Mercedes.

Ο Βασέρ προσπαθεί να βρει δικαιολογίες

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, επιχειρεί να αποφορτίσει το κλίμα και δηλώνει ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική όσο παρουσιάζεται.

«Μέχρι πριν δύο εβδομάδες ήμασταν δεύτεροι στο πρωτάθλημα. Δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη ‘καταστροφή’. Το δύσκολο κομμάτι είναι ότι πήραμε έξι ή επτά βαθμούς σε δύο συνεχόμενους αγώνες, αλλά αυτό δεν ακυρώνει όλη τη σεζόν», υποστήριξε αρχικά.

Round 22 completed ✨ pic.twitter.com/ArWJagf5IK — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 24, 2025

Παράλληλα, ο Βασέρ απάντησε έμμεσα και στις δηλώσεις του Λεκλέρ, ο οποίος μετά τις κατατακτήριες στο Λας Βέγκας δήλωσε ότι η SF-25 «είναι ένα μονοθέσιο που δεν θα του λείψει». Ο Γάλλος τεχνικός εμφανίστηκε ψύχραιμος:

«Καταλαβαίνω ότι οι οδηγοί θέλουν πάντα περισσότερα. Κι εγώ είμαι πολύ αυστηρός στα meetings. Είναι στο DNA μας να πιέζουμε για το καλύτερο. Αυτό δεν είναι δράμα, είναι ο πυρήνας της Formula 1», πρόσθεσε.

Sights set on desert nights 🤌 pic.twitter.com/EYzhtn6KSd — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 24, 2025

Αγωνιστικές αστοχίες ξανά

Πέρα από το ασταθές και απρόβλεπτο μονοθέσιο, ιδιαίτερα σε βρόχινες συνθήκες, η Ferrari πλήρωσε ξανά λάθη διαχείρισης του αγωνιστικού της τριημέρου. Με τον Λεκλέρ έχασε θέση στο βάθρο λόγω υποτονικής στρατηγικής, ενώ με τον Χάμιλτον υπήρξε παραδοχή λάθος επικοινωνίας στο Q1 που τον οδήγησε στην «ουρά» του grid.

O Βασέρ παραδέχθηκε πως η ομάδα του δεν ήθελε να ρισκάρει με τη στρατηγική στο Λας Βέγκας, κάτι που τους κόστισε: «Δεν ξέραμε πώς θα λειτουργούσαν οι σκληρές γόμες. Δεν κάναμε προσομοίωση αγώνα λόγω του καιρού. Δεν ήμασταν βέβαιοι για τη διάρκεια και δεν γνωρίζαμε αν οι άλλοι θα έκαναν ένα ή δύο pit-stop. Ναι, αν βλέπαμε τον αγώνα τώρα από την αρχή, ίσως το να μπούμε έναν γύρο νωρίτερα να ήταν καλύτερο. Αλλά όλα αυτά είναι εύκολα μετά τον αγώνα», είπε αναφερόμενος στη στρατηγική του Λεκλέρ.

