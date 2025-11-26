Chery: Black Friday με 0% επιτόκιο για το Tiggo 7 PHEV

Η Black Friday φέρνει 0% επιτόκιο και η Chery φέρνει ένα μοντέλο υποψήφιο για κορυφαίο τίτλο.

Η Chery γιορτάζει τη φετινή Black Friday με μια από τις πιο επιθετικές προσφορές της χρονιάς, διαθέτοντας το Tiggo 7 Plug-in Hybrid με 0% ονομαστικό επιτόκιο έως και τις 29 Νοεμβρίου. Η προσφορά αφορά όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις του μοντέλου και έχει ως στόχο να καταστήσει πιο προσιτή την είσοδο στην plug-in hybrid τεχνολογία της εταιρείας.

Το Tiggo 7 PHEV αξιοποιεί το υβριδικό σύστημα Chery Super Hybrid, προσφέροντας ηλεκτρική οδήγηση στην πόλη, ισχυρή συνολική απόδοση και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ξεχωρίζει για την ήσυχη λειτουργία του συστήματος, το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού και τη σύγχρονη σχεδίαση, στοιχεία που έχουν συμβάλει στη σταθερή άνοδο της Chery στην ελληνική αγορά.

Το Tiggo 4 Hybrid στα υποψήφια για «Αυτοκίνητο της Χρονιάς»

Παράλληλα με την Black Friday προσφορά, η Chery ανακοίνωσε ότι το νέο Tiggo 4 Hybrid βρίσκεται ανάμεσα στα υποψήφια μοντέλα για τον θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» στην Ελλάδα.

Το μικρομεσαίο υβριδικό SUV, με την ισχύ των 204 ίππων και τη νέα τεχνολογία Super Hybrid, έχει κερδίσει θετικές εντυπώσεις χάρη στην ποιότητα κύλισης, την οικονομία καυσίμου, την ασφάλεια και την πολύ καλή σχέση τιμής-εξοπλισμού.

Το Tiggo 4 διατίθεται ήδη σε δύο εκδόσεις, Comfort και Premium, με τιμές που ξεκινούν από 22.990 ευρώ, και συνοδεύεται από έως και 12 χρόνια εγγύηση, μία από τις μεγαλύτερες της κατηγορίας.