Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Κατάρ, τον 23ο σταθμό στο 2025.

Επιστροφή στη Μέση Ανατολή για τη Formula 1, με το κορυφαίο σπορ σε τέσσερις τροχούς να προετοιμάζεται για το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 28-30 Νοεμβρίου. Για τέταρτη φορά στην ιστορία το παγκόσμιο πρωτάθλημα θα επισκεφθεί την πίστα της Λουσέιλ, η οποία φιλοξενεί το 23ο αγωνιστικό τριήμερο στο 2025 και τελευταίο Αγώνα Σπριντ της σεζόν.

Στο αγωνιστικό αυτό τριήμερο δεν αποκλείεται να έχουμε ανάδειξη παγκόσμιου πρωταθλητή για το 2025.

IT'S RACE WEEK IN QATAR! 🇶🇦



And it's the penultimate round of the season 👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I5vcCO8GA1 — Formula 1 (@F1) November 24, 2025

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στο Κατάρ πραγματοποιήθηκε το 2021 και επέστρεψε μόνιμα στο πρόγραμμα το 2023, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 10 ετών. Η διαδρομή έχει μήκος 5.419 μέτρα και αποτελείται από 16 στροφές. O Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 19 γύρους, ενώ την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους.

Νικητής το 2024 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Λάντο Νόρις με το 1:22,384 από το 2024.

Max and Lando side-by-side! ⚔️



It was an eventful first lap in Qatar last season, featuring a battle for the lead and collisions further back 😱#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tVKplTPp5d November 25, 2025

To πρωτάθλημα πήρε «φωτιά»

Το Grand Prix Λας Βέγκας άλλαξε σημαντικά την εικόνα του πρωταθλήματος, με τον αποκλεισμό των δύο McLaren από τα αποτελέσματα να βάζει για τα καλά στο παιχνίδι τον Μαξ Φερστάπεν. Πλέον ο Λάντο Νόρις έχει πλεονέκτημα 24 βαθμών από τους Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν, και με 58 βαθμούς διαθέσιμους όλα μπορούν να γίνουν.

Όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στους τρεις διεκδικητές, με τον Βρετανό της McLaren να έχει τη δυνατότητα να γίνει πρωταθλητής αυτό το τριήμερο. Η πίστα του Κατάρ στη θεωρία ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της Red Bull RB21, όμως αυτό δεν σημαίνει πως η McLaren MCL39 δεν θα βολευτεί στη Λουσέιλ. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε το πώς θα παρουσιαστεί η Mercedes-AMG στο τριήμερο, με τη γερμανική ομάδα να έχει βρει απόδοση στα τελευταία Grand Prix.

We go to Qatar with the potential to crown a new world champion... 🏆👀#F1 #QatarGP pic.twitter.com/k0WygemPBW November 25, 2025

Τα ελαστικά του τριημέρου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Κατάρ. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας.

Έπειτα από τις πολλαπλές αστοχίες ελαστικών το 2024, η Pirelli σε συνεννόηση με την FIA επέβαλλε ανώτατο όριο 25 γύρων ανά σετ ελαστικών. Αυτό σημαίνει πως στον αγώνα θα δούμε στρατηγικές δύο pit-stop.

H τηλεοπτική μετάδοση

To GP Κατάρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 23ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα τέσσερα LIVE μας στις κατατακτήριες σπριντ, στον Αγώνα Σπριντ, στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου και στο Grand Prix της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Κατάρ σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

15:30-16:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:30-20:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 19:15)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

16:00-17:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 15:40)

20:00-21:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 19:40)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

18:00 – Αγώνας (LIVE 17:30)