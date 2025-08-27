To στατιστικό στοιχείο στην πίστα του Ζάντβορτ που καθιστά κρίσιμες τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Διακοπές τέλος και το τριήμερο 29-31 Αυγούστου οι οδηγοί της Formula 1 επιστρέφουν στα καθήκοντά τους. Το Grand Prix Ολλανδίας είναι η επόμενη πρόκληση για τις 10 ομάδες. Από το 2021 που το Ζάντβορτ επέστρεψε στο πρόγραμμα της F1, o Μαξ Φερστάπεν μετρά τρεις νίκες μπροστά στους συμπατριώτες του (2021, 2022, 2023), ενώ το 2024 την καρό σημαία είδε πρώτος ο Λάντο Νόρις.

Και στις τέσσερις περιπτώσεις η νίκη κατέληξε στον οδηγό που εκκίνησε τον αγώνα από την pole position, κάτι που καθιστά τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου (εκκίνηση της διαδικασίας στις 4 μμ) κρίσιμες. Οι δύο οδηγοί της McLaren, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι θα έχουν τον πρώτο λόγο για την pole, όμως η παράδοση του Φερστάπεν στη συγκεκριμένη πίστα τον καθιστά υπολογίσιμο αντίπαλο.

Οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης αναλύουν όσα έγιναν στο πρώτο μισό της χρονιάς του 2025 της Formula 1, στην καθιερωμένη ανασκόπηση του gMotion, sponsored by Ford