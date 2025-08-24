MotoGP, Ουγγαρία: H σειρά εκκίνησης
Η μεγάλη στιγμή έφτασε: στις 15:00 ώρα Ελλάδας, το MotoGP θα ριχτεί στη μάχη του Grand Prix Ουγγαρίας στη νεόδμητη πίστα του Balaton Park. Ο Μαρκ Μάρκεθ συνεχίζει την εκπληκτική του φόρμα και μετά από τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου θα ξεκινήσει από την pole position για όγδοη φορά φέτος, έχοντας δίπλα του τον Μάρκο Μπετζέκι στη 2η θέση και τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην 3η.
Οι ποινές που δόθηκαν σε Άλεξ Μάρκεθ και Τζακ Μίλερ (τρεις θέσεις πίσω για αργή οδήγηση στη γραμμή) ανακάτεψαν τη σειρά εκκίνησης, στέλνοντας τον Φραντσέσκο Μπανάια στη 13η θέση, μπροστά από τον Μάρκεθ που χάνει τρεις θέσεις και τον Μίλερ που ξεκινά 17ος.
Θυμίζουμε επίσης ότι ποινές έχουν και οι Φάμπιο Κουαρταραρό και Ενέα Μπαστιανίνι, αλλά θα τις εκτίσουν μέσα στον αγώνα. Ο Γάλλος της Yamaha έχει ποινή ενός Long Lap και ο Ιταλός της Tech3 KTM έχεθ ποινή διπλού Long Lap για τα συμβάντα στο Σπριντ του Σαββάτου.
Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης του GP Ουγγαρίας
|Θ
|ΑΝΑΒΑΤΗΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
|1
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|Ducati Desmosedici GP25
|2
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|Aprilia RS-GP
|3
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Endurance VR46 Racing Team
|Ducati Desmosedici GP25
|4
|Enea Bastianini
|Red Bull KTM Tech3
|KTM RC16
|5
|Franco Morbidelli
|Pertamina Endurance VR46 Racing Team
|Ducati Desmosedici GP24
|6
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha YZR-M1
|7
|Pedro Acosta
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM RC16
|8
|Fermin Aldeguer
|BK8 Gresini Racing
|Ducati Desmosedici GP24
|9
|Luca Marini
|Honda HRC Castrol
|Honda RC213V
|10
|Joan Mir
|Honda HRC Castrol
|Honda RC213V
|11
|Pol Espargaro
|Red Bull KTM Tech3
|KTM RC16
|12
|Brad Binder
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM RC16
|13
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|Ducati Desmosedici GP25
|14
|Alex Marquez
|BK8 Gresini Racing
|Ducati Desmosedici GP24
|15
|Raul Fernandez
|Trackhouse Racing
|Aprilia RS-GP
|16
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|Aprilia RS-GP
|17
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|18
|Johann Zarco
|LCR Honda Castrol
|Honda RC213V
|19
|Miguel Oliveira
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha YZR-M1
|20
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha YZR-M1
|21
|Ai Ogura
|Trackhouse Racing
|Aprilia RS-GP