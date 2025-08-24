MotoGP, Ουγγαρία: H σειρά εκκίνησης

Κώστας Παστρίμας
MotoGP, Ουγγαρία: H σειρά εκκίνησης
Η σχάρα εκκίνησης του πρώτου αγώνα MotoGP στο Balaton Park με τις ποινές να ανακατεύουν τις θέσεις.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε: στις 15:00 ώρα Ελλάδας, το MotoGP θα ριχτεί στη μάχη του Grand Prix Ουγγαρίας στη νεόδμητη πίστα του Balaton Park. Ο Μαρκ Μάρκεθ συνεχίζει την εκπληκτική του φόρμα και μετά από τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου θα ξεκινήσει από την pole position για όγδοη φορά φέτος, έχοντας δίπλα του τον Μάρκο Μπετζέκι στη 2η θέση και τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην 3η.

Οι ποινές που δόθηκαν σε Άλεξ Μάρκεθ και Τζακ Μίλερ (τρεις θέσεις πίσω για αργή οδήγηση στη γραμμή) ανακάτεψαν τη σειρά εκκίνησης, στέλνοντας τον Φραντσέσκο Μπανάια στη 13η θέση, μπροστά από τον Μάρκεθ που χάνει τρεις θέσεις και τον Μίλερ που ξεκινά 17ος.

Θυμίζουμε επίσης ότι ποινές έχουν και οι Φάμπιο Κουαρταραρό και Ενέα Μπαστιανίνι, αλλά θα τις εκτίσουν μέσα στον αγώνα. Ο Γάλλος της Yamaha έχει ποινή ενός Long Lap και ο Ιταλός της Tech3 KTM έχεθ ποινή διπλού Long Lap για τα συμβάντα στο Σπριντ του Σαββάτου.

Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης του GP Ουγγαρίας

ΘΑΝΑΒΑΤΗΣΟΜΑΔΑΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
1Marc MarquezDucati Lenovo TeamDucati Desmosedici GP25
2Marco BezzecchiAprilia RacingAprilia RS-GP
3Fabio Di GiannantonioPertamina Endurance VR46 Racing TeamDucati Desmosedici GP25
4Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3KTM RC16
5Franco MorbidelliPertamina Endurance VR46 Racing TeamDucati Desmosedici GP24
6Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha MotoGPYamaha YZR-M1
7Pedro AcostaRed Bull KTM Factory RacingKTM RC16
8Fermin AldeguerBK8 Gresini RacingDucati Desmosedici GP24
9Luca MariniHonda HRC CastrolHonda RC213V
10Joan MirHonda HRC CastrolHonda RC213V
11Pol EspargaroRed Bull KTM Tech3KTM RC16
12Brad BinderRed Bull KTM Factory RacingKTM RC16
13Francesco BagnaiaDucati Lenovo TeamDucati Desmosedici GP25
14Alex MarquezBK8 Gresini RacingDucati Desmosedici GP24
15Raul FernandezTrackhouse RacingAprilia RS-GP
16Jorge MartinAprilia RacingAprilia RS-GP
17Jack MillerPrima Pramac YamahaYamaha YZR-M1
18Johann ZarcoLCR Honda CastrolHonda RC213V
19Miguel OliveiraPrima Pramac YamahaYamaha YZR-M1
20Alex RinsMonster Energy Yamaha MotoGPYamaha YZR-M1
21Ai OguraTrackhouse RacingAprilia RS-GP

