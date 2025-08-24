Η σχάρα εκκίνησης του πρώτου αγώνα MotoGP στο Balaton Park με τις ποινές να ανακατεύουν τις θέσεις.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε: στις 15:00 ώρα Ελλάδας, το MotoGP θα ριχτεί στη μάχη του Grand Prix Ουγγαρίας στη νεόδμητη πίστα του Balaton Park. Ο Μαρκ Μάρκεθ συνεχίζει την εκπληκτική του φόρμα και μετά από τη νίκη του στο Σπριντ του Σαββάτου θα ξεκινήσει από την pole position για όγδοη φορά φέτος, έχοντας δίπλα του τον Μάρκο Μπετζέκι στη 2η θέση και τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο στην 3η.

Οι ποινές που δόθηκαν σε Άλεξ Μάρκεθ και Τζακ Μίλερ (τρεις θέσεις πίσω για αργή οδήγηση στη γραμμή) ανακάτεψαν τη σειρά εκκίνησης, στέλνοντας τον Φραντσέσκο Μπανάια στη 13η θέση, μπροστά από τον Μάρκεθ που χάνει τρεις θέσεις και τον Μίλερ που ξεκινά 17ος.

Θυμίζουμε επίσης ότι ποινές έχουν και οι Φάμπιο Κουαρταραρό και Ενέα Μπαστιανίνι, αλλά θα τις εκτίσουν μέσα στον αγώνα. Ο Γάλλος της Yamaha έχει ποινή ενός Long Lap και ο Ιταλός της Tech3 KTM έχεθ ποινή διπλού Long Lap για τα συμβάντα στο Σπριντ του Σαββάτου.

Αναλυτικά η σειρά εκκίνησης του GP Ουγγαρίας