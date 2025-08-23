Ο Γάλλος της Yamaha τιμωρήθηκε με ποινή long lap για την κούρσα της Κυριακής, ενώ ο Ιταλός της KTM δέχτηκε διπλή ποινή μετά την επαφή με τον Ζαρκό.

Από το πρώτο σπριντ στην ιστορία του MotoGP στην πίστα Balaton Park της Ουγγαρίας δεν έλειψαν το δράμα και συγκρούσεις, με αποτέλεσμα η επιτροπή αγωνοδικών να μοιράσει ποινές σε δύο πρωτοκλασάτους αναβάτες. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ξεκινώντας από την 6η θέση, προσπάθησε να κερδίσει έδαφος στην είσοδο της πρώτης στροφής. Η επιθετική του κίνηση τον έφερε εκτός γραμμής, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πίσω μέρος τον Ένεα Μπαστιανίνι. Ο Γάλλος τέθηκε εκτός αγώνα αμέσως, ενώ ο Ιταλός συνέχισε για λίγες στροφές προτού εμπλακεί σε νέα σύγκρουση.

Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Κουαρταραρό «προκάλεσε επικίνδυνη κατάσταση με επαφή με άλλον αναβάτη» και του επέβαλαν ποινή long lap για το Grand Prix της Κυριακής. Αν και πρόκειται για σχετικά ελαφριά τιμωρία, στην στενή και τεχνική διαδρομή της Ουγγαρίας μπορεί να αποδειχθεί πολύ κοστοβόρα, καθώς οι ευκαιρίες για προσπέραση είναι ελάχιστες.

Διπλή ποινή στον Μπαστιανίνι

Η ατυχία του Μπαστιανίνι δεν σταμάτησε εκεί. Στον ίδιο γύρο είχε επαφή με τον Ζοάν Ζαρκό της Honda, στέλνοντάς τον εκτός τροχιάς. Για το περιστατικό αυτό, η επιτροπή του επέβαλε ποινή διπλού long lap, επίσης για τον κυριακάτικο αγώνα.

Η μέρα αποδείχθηκε γενικά δύσκολη για τη Yamaha, καθώς κανένας αναβάτης της δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα. Ο Τζακ Μίλερ με Pramac Yamaha ήταν 12ος, ο Μιγκέλ Ολιβέιρα 14ος και ο Άλεξ Ρινς 16ος.

Το αυριανό Grand Prix αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι ποινές σε Κουαρταραρό και Μπαστιανίνι ανακατεύουν την τράπουλα σε μια πίστα που ήδη αποδείχθηκε απαιτητική.