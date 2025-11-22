Άκρως απογοητευμένος ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έπειτα από μία ημέρα που πήγαν όλα λάθος.

Άφωνος έμεινε ο Λιούις Χάμιλτον μετά από τις απογοητευτικές κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix Λας Βέγκας. Ο Βρετανός κατετάγη 20ος στη χειρότερη φετινή του εμφάνιση με τη Scuderia Ferrari.

Στο Q1 o Χάμιλτον δεν βρήκε ποτέ ρυθμό έχοντας θερμοκρασίες στα ελαστικά του, ενώ τα φρένα του είχαν επίσης glazing (σ.σ. μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία των εμπρός φρένων). Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις συνάντησε κίτρινες σημαίες που του κατέστρεψαν χρονομετρημένες προσπάθειες. Μάλιστα πέρασε τη γραμμή του χρονομέτρησης τη στιγμή που τελείωνε η διαδικασία και άφησε το πόδι από το γκάζι νομίζοντας πως δεν πρόλαβε να ξεκινήσει νέο γύρο.

Ένα απαίσιο συναίσθημα

Μετά τον αποκλεισμό-σοκ στο Q1, o Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος στις πρώτες του δηλώσεις.

«Προφανώς, είναι απαίσιο. Δεν νιώθω καθόλου καλά. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να το αφήσω πίσω μου. Θα προσπαθήσω να κάνω αύριο ένα καλό comeback. Έκανα ό,τι ήταν δυνατό από πλευράς προετοιμασίας σε όλες τις ελεύθερες δοκιμές. Στο FP3 ένιωθα απίστευτα, πραγματικά δυνατός», είπε αρχικά.

Ωστόσο όταν έφτασε η κρίσιμη στιγμή, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε: «Απλώς δεν κατάφερα να γράψω έναν γύρο στο τέλος, αλλά ένιωθα ότι ήμασταν οι ταχύτεροι. Και μετά βγαίνεις από τις κατατακτήριες 20oς. Αυτή είναι σίγουρα η πιο δύσκολη χρονιά μου».

Τι συνέβη με τα κόκκινα φώτα στο τέλος του Q1

Στο τέλος του Q1πήρξε αρχικά σύγχυση για το αν ο Χάμιλτον είχε καταφέρει να ξεκινήσει έναν τελευταίο γύρο. Ο ίδιος έδωσε ξεκάθαρη απάντηση:

«Στην τελευταία στροφή πέρασα από κίτρινη σημαία και έκοψα. Μπαίνοντας στη στροφή 17, είχα πάλι κίτρινη σημαία. Έπρεπε να σηκώσω το πόδι, πέρασα τη γραμμή και είχε ήδη γίνει κόκκινο το φως. Αλλά δεν είχα την απαραίτητη πρόσφυση έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν νομίζω ότι θα έκανε μεγάλη διαφορά».

Το κύριο πρόβλημα του Χάμιλτον ήταν με τις θερμοκρασίες των ελαστικών του, κάτι που ανέφερε και στον αρχιμηχανικό του, Ρικάρντο Αντάμι. Ερωτώμενος από το Sky Sports, o οδηγός της Ferrari είπε πως δεν υπήρξε λάθος στη συνεννόηση στο τέλος του Q1, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή του στον αυριανό αγώνα.

«Καθώς πέρασα τη γραμμή, ήταν ήδη κόκκινο το φως στη σειρά εκκίνησης. Άρα δεν υπήρξε κάποιο θέμα παρερμηνείας για εμένα. Δεν μπορούσα να δω τίποτα με τη βροχή. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη η οδήγηση. Θα προσπαθήσουμε αύριο για το καλύτερο. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ καλό μονοθέσιο. Αλλά από την 20ή θέση θα είναι πραγματικά, πραγματικά δύσκολο να ανέβουμε».

Όλη η δράση του GP Λας Βέγκας στο Gazzetta

Η εκκίνηση για τον αγώνα της Κυριακής είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

