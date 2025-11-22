Η νέα χρηματοδότηση Ford Finance, σε συνδυασμό με την 8ετή εγγύηση Ford Protect, στοχεύει να μειώσει το κόστος κατοχής για τους ιδιοκτήτες.

Η Ford Motor Ελλάς ανακοίνωσε ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα επιβατικά μοντέλα της μάρκας, προσφέροντας ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 0,9%. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη Ford Finance και αποτελεί μία από τις ανταγωνιστικότερες προτάσεις χρηματοδότησης στην ελληνική αγορά αυτή τη στιγμή, με έμφαση στην ευελιξία και στους προσαρμοσμένους όρους για κάθε ενδιαφερόμενο.

Σημαντικό μέρος της νέας πρότασης αποτελεί η 8ετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο συνδυασμός χαμηλού επιτοκίου και εκτεταμένης εγγύησης αποσκοπεί στη μείωση του άγχους για απρόοπτα έξοδα, με τον αγοραστή να γνωρίζει από την αρχή τη μηνιαία δόση και το συνολικό κόστος.

Η Ford επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ισχύει για όλα τα επιβατικά μοντέλα της και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του κάθε οδηγού μέσα από το Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Ford σε όλη τη χώρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτική προσφορά ανάλογα με το μοντέλο που τους ενδιαφέρει, αλλά και να δουν παραδείγματα χρηματοδότησης μέσω των επίσημων καναλιών της εταιρείας.

Η προσφορά συνοδεύεται από βασικές προϋποθέσεις, όπως ελάχιστη προκαταβολή 40%, διάρκεια μεταξύ 12 και 36 μηνών και έξοδα 280€, ενώ στο επιτόκιο προστίθεται και η εισφορά 0,6% του Ν.128/1975. Με τη νέα αυτή πολιτική χρηματοδότησης, η Ford στοχεύει να κάνει πιο εύκολη την πρόσβαση σε νέο αυτοκίνητο, διατηρώντας παράλληλα την πλήρη υποστήριξη εγγύησης και after-sales υπηρεσιών της μάρκας.