O Μαρκ Μάρκεθ δεν είχε αντίπαλο ούτε το Σάββατο στο Balaton Park, όπου πήρε μια από τις πιο εύκολες νίκες της καριέρας του μπροστά από τις δύο VR46 Ducati.

Η Ουγγαρία επέστρεψε στο καλεντάρι του MotoGP, φιλοξενώντας το 14o φετινό grand prix στην ολοκαίνουρια πίστα του Balaton Park, αλλά η νέα πρόκληση δεν έφερε σημαντικές αλλαγές στη γενική εικόνα. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή μοτοσικλέρα της Ducati Lenovo ήταν ο απόλυτος κυριάρχος στον Αγώνα Σπριντ και πήρε τη νικη -7η στη σειρά σε Σπριντ- με ιδιαίτερα χαρακτηριστική άνεση. Ο Ισπανός ξεκίνησε από την pole position, έστριψε πρώτος και δεν ξανακοίταξε πίσω, φτάνοντας στον τερματισμό σχεδόν με «αυτόματο πιλότο».

Οι θέσεις πίσω από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας σε μεγάλο βαθμό καθορίστηκαν από την υπερβολικά φιλόδοξη κίνηση του Φάμπιο Κουαρταραρό στην εκκίνηση, ο οποίος στην προσπάθειά του να κερδίσει θέσεις έχασε τον έλεγχο, συγκρούστηκε με τον Μπασυτιανίνι και ανάγκασε πολλούς αναβάτες να κόψουν ταχύτητα για να τον αποφύγουν. Ο Γάλλος της Yamaha τελικά ήταν ο μόνος που έπεσε επιτόπου και εγκατέλειψε, ωστόσο επηρέασε σημαντικά τον αγώνα.

Κυριαρχία Ducati

Η πρώτη 3άδα του Σπριντ ανήκε ολοκληρωτικά στις μοτοσικλέτες της Ducati, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο να παίρνει τη 2η θέση και τον Φράνκο Μορμπιντέλι να τερματίζει στην 3η θέση, αμφότεροι μέλη της ομάδας VR46. Πολύ καλός αγώνας για τη Honda, που διανύει έναν εφιάλτη φέτος, που είδε τον Λούκα Μαρίνι να είναι ανταγωνιστικός και να παίρνει την 4η θέση, με τον Τζοάν Μιρ να είναι 6ος. Ανάμεσά τους, στην 5η θέση, τερμάτισε ο Φερμίν Αλντεγκέρ της Gresini.

Ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia έχασε πολλές θέσεις στο συμβάν της εκκίνησης και δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 7η θέση, τερματίζοντας μπροστά από τον Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος δεν ήταν πολύ ανταγωνιστικός και έφερε την Ducati της Gresini στην 8η θέση. Η 9η θέση και ο τελευταίος βαθμός του Σαββάτου πήγε στον Χόρχε Μαρτίν με την άλλη Aprilia, o οποίος ανέκαμψε από τη 17η θέση της εκκίνησης.

Εκτός από τον Κουαρταραρό, πτώσεις είχαν και οι Ενέα Μπαστιανίνι και Ζοάν Ζαρκό, που συγκρούστηκαν όταν ο Ιταλός στην προσπάθειά του να κερδίσει θέσεις έπεσε πάνω στον Γάλλο. Πτώση είχε και ο Πέδρο Ακόστα της KTM, ο οποίος κατάφερε να συνεχίσει τον αγώνα στις τελευταίες θεσεις. Απογοητευτικός για άλλη μία φορά ήταν ο Πέκο Μπανάια, που τερμάτισε μόλις 13ος.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής στο Balaton Park θα αρχίσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα