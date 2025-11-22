Για τρίτο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο ο Βρετανός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση που του χάρισε μία πολύ σημαντική pole position.

Με τον καλύτερο τρόπο εξελίσσεται το Grand Prix Λας Βέγκας για τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός έκανε έναν εντυπωσιακό χρόνο στο βρεγμένο σιρκουί και εξασφάλισε μια άκρως σημαντική pole για το πρωτάθλημα, η οποία ήταν η τρίτη του συνεχόμενη και έβδομη συνολικά στο 2025.

Την ίδια ώρα ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας κατετάγη 2ος και αύριο θέλει να είναι αυτός που θα κερδίσει τον Νόρις στη μάχη για την 1η θέση. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο άτυχος εκ των διεκδικητών, καθώς συνάντησε κίτρινες σημαίες στον τελευταίο του γύρο και έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

Ο γύρος του Νόρις

Στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3, o Νόρις πίεσε στο όριο και παρά το λάθος του έγραψε το 1:47,934 και πήρε την pole. Η διαφορά του από τον 2ο Φερστάπεν ήταν μόλις 0,323 δλ.

Δείτε τον εντυπωσιακό γύρο του Νόρις στο παρακάτω βίντεο.

Mastering the damp streets of Las Vegas! 🙌



Ride onboard for Lando Norris' pole position lap, with a time of 1:47.934 👏#F1 #LasVegasGP @pirellisport pic.twitter.com/2lxLY0D1HD — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Όλη η δράση του GP Λας Βέγκας στο Gazzetta

