Το εκπληκτικό νικηφόρο σερί του Μαρκ Μάρκεθ συνεχίστηκε με άλλο ένα νταμπλ και με την πρώτη νίκη του στο Red Bull Ring.

Το GP της Αυστρίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ήταν ο 13ος αγώνας της φετινής σεζόν και ο 6ος στη σειρά που ο Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati Lenovo κυριαρχεί απόλυτα. Ο Ισπανός πρωτοπόρος της βαθμολογίας έκανε το «νταμπλ» στο Red Bull Ring, κυριαρχώντας και στον «κυρίως» αγώνα μετά το Σπριντ του Σαββάτου, με το πιο απίστευτο στατιστικό να είναι ότι αυτή η νίκη ήταν η πρώτη του στην Αυστρία.

Ο ρούκι που «τρόμαξε» τον Μάρκεθ

Ο πιο εντυπωσιακός αναβάτης σε όλο τον αγώνα όμως ήταν ο Φερμίν Αλντεγκέρ με την Ducati GP24 της Gresini. Ο Ισπανός ρούκι είχε τρομακτικό ρυθμό στο τελευταίο μέρος του αγώνα, που του επέτρεψε να ανέβει στη 2η θέση. Αν μάλιστα ήταν λίγο πιο κοντά στον Μάρκεθ, θα μπορούσε ίσως να διεκδικήσει ακόμα και τη νίκη.

Πολύ καλός για άλλη μία φορά ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι με την Aprilia. Ο Ιταλός αναβάτης ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα από την pole position και διατήρησε την πρωτοπορία στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ωστόσο στο τέλος δεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τις Ducati. To βάθρο ωστόσο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τον ίδιο αλλά και για την Aprilia.

Ο Πέδρο Ακόστα της ΚΤΜ, προς απογοήτευση των Αυστριακών που έλπιζαν σε κάτι καλύτερο στον εντός έδρας αγώνα τους πήρε την 4η θέση. Ο Ισπανός στο πρώτο μισό έδειξε ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει το βάθρο, αλλά τελικά δεν είχε το ρυθμό των τριών πρώτων. Ήταν μια καλή ημέρα για την KTM, με τον Ενέα Μπαστιανίνι της Tech3 να παίρνει την 5η θέση και τον Μπραντ Μπίντερ να είναι 7ος. Ανάμεσά τους, στην 6η θέση, τερμάτισε ο Τζοάν Μιρ, με την καλύτερη Honda στον αγώνα.

Πού ήταν ο Πέκο (πάλι);

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα συνεχίστηκαν για τον Πέκο Μπανάια, ο οποίος παρότι ξεκίνησε καλά τον αγώνα και για τους πρώτους γύρους φάνηκε να βρίσκεται μέσα στη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο, με την πάροδο των γύρων έχανε συνεχώς έδαφος, για να τερματίσει τελικά στην 8η. θέση. Τη 10άδα συμπλήρωσαν ο Ραούλ Φερνάντεθ με την Aprilia της Trackhouse και ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος δεν ανέκαμψε ποτέ από την ποινή Long Lap και τερμάτισε 10ος. Στο «πουθενά» οι Yamaha στην Αυστρία, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να παίρνει μόλις τη 15η θέση.

Το 2025 παραμένει δύσκολο για τον Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος είχε άλλη μία πτώση και μάλιστα μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί σοβαρά. Ο άλλος εγκαταλείψας ήταν ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο της VR46, ο οποίος σταμάτησε στην άκρη τις πίστας με την Ducati του τυλιγμένη στις φλόγες.

Το πρωτάθλημα του MotoGP συνεχίζεται χωρίς διακοπή και ο επόμενος αγώνας θα είναι ο πρώτος που θα γίνει στην ολοκαίνουργια πίστα Balaton Ring στην Ουγγαρία το 3ήμερο 22-24 Αυγούστου.

