Με 286 ίππους, 7 θέσεις και ένα μεταξόνιο που θυμίζει γήπεδο, το VW ID.Buzz LWB υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την έννοια του road trip στην εποχή του ηλεκτρισμού.

Η αναβίωση ενός θρύλου είναι μια από τις πιο δύσκολες ασκήσεις ισορροπίας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Πρέπει να ικανοποιήσεις τους νοσταλγούς του παρελθόντος, αλλά ταυτόχρονα να προσφέρεις ένα προϊόν που να στέκεται με αξιώσεις στο άκρως ανταγωνιστικό παρόν. Η Volkswagen, με το ID.Buzz, κατάφερε κάτι σπάνιο: να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που προκαλεί ευφορία με την πρώτη ματιά. Ωστόσο, η «κοντή» έκδοση άφησε μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση σε όσους αναζητούσαν τον απόλυτο οικογενειακό σύντροφο. Η απάντηση έρχεται τώρα με την έκδοση LWB (Long Wheelbase), η οποία προσθέτει το στοιχείο που έλειπε: τον χώρο για επτά επιβάτες και την ωριμότητα ενός οχήματος που δεν φοβάται τα μεγάλα ταξίδια.

XXL Σχεδίαση με σεβασμό στην κληρονομιά

Το πρώτο πράγμα που αντιλαμβάνεσαι πλησιάζοντας το ID.Buzz LWB είναι η επιβλητική του παρουσία. Με το μεταξόνιο να έχει μεγαλώσει κατά 25 εκατοστά, το συνολικό μήκος αγγίζει πλέον τα 4,96 μέτρα. Παρά την αύξηση των διαστάσεων, η σχεδιαστική ομάδα της VW πέτυχε έναν άθλο: το Buzz παραμένει θελκτικό και αρμονικό. Οι καθαρές γραμμές και η χαρακτηριστική διχρωμία του αμαξώματος συνεχίζουν να λειτουργούν ως μαγνήτης βλεμμάτων, κάνοντας κάθε διαδρομή να μοιάζει με μια μικρή παρέλαση θετικής ενέργειας.

Οι μεγαλύτερες συρόμενες πόρτες δεν προσφέρουν μόνο αισθητική ισορροπία, αλλά και μια νέα διάσταση πρακτικότητας. Η είσοδος στην καμπίνα είναι πλέον μια εμπειρία άνεσης, ειδικά για όσους πρόκειται να φιλοξενηθούν στις πίσω σειρές. Στην πόλη, ο όγκος του απαιτεί βέβαια μια εξοικείωση, όμως η εξαιρετική ορατότητα και το κόψιμο του τιμονιού βοηθούν τον οδηγό να ελίσσεται με μεγαλύτερη ευκολία από όσο υποδηλώνουν οι εξωτερικές του διαστάσεις.

Ένα ψηφιακό Lounge για επτά

Περνώντας στο εσωτερικό, η έκδοση LWB αποκαλύπτει τον πραγματικό της χαρακτήρα. Εδώ, η έννοια του MPV επαναπροσδιορίζεται μέσα από ένα ψηφιακό πρίσμα. Η 7θέσια διάταξη (2-3-2) είναι υποδειγματική. Σε αντίθεση με πολλά SUV που προσφέρουν οριακές λύσεις, η τρίτη σειρά του Buzz φιλοξενεί με άνεση δύο ενήλικες, προσφέροντας επαρκή χώρο για τα πόδια και το κεφάλι. Είναι η πρώτη φορά στην ηλεκτρική εποχή που ένα αυτοκίνητο μπορεί να μεταφέρει μια μεγάλη παρέα χωρίς κανένας να νιώθει «ριγμένος».

Η πολυμορφικότητα παραμένει ισχυρό χαρτί, με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων να γλιστράει μπρος-πίσω κατά 20 εκατοστά, επιτρέποντας τη δυναμική διαμόρφωση του χώρου αποσκευών. Ακόμα και με τα 7 καθίσματα σε χρήση, τα 306 λίτρα του πορτ-μπαγκάζ είναι μια ικανοποιητική τιμή, ενώ η αφαίρεση της πίσω σειράς μεταμορφώνει το Buzz σε έναν τεράστιο αποθηκευτικό χώρο που μπορεί να καλύψει κάθε ανάγκη, από τις διακοπές μιας οικογένειας μέχρι τη μεταφορά εξοπλισμού για outdoor δραστηριότητες - ακόμα και μετακομίσεις.

Στο ταμπλό, η ψηφιακή εμπειρία είναι αναβαθμισμένη. Το νέο λογισμικό 4.0 τρέχει απροβλημάτιστα στην κεντρική οθόνη των 12,9 ιντσών, με την απόκριση να είναι πλέον ακαριαία. Η Volkswagen άκουσε το feedback των χρηστών και πρόσθεσε φωτισμό στα sliders της θερμοκρασίας και της έντασης, λύνοντας ένα σημαντικό ζήτημα εργονομίας κατά τη νυχτερινή οδήγηση. Παρόλο που η απουσία φυσικών διακοπτών απαιτεί μια μικρή περίοδο προσαρμογής και τα «απτικά» κουμπιά στο τιμόνι εξακολουθούν να έχουν τις παραδοσιακές «δυσκολίες» των αυτοκινήτων της Volkswagen, η συνολική αίσθηση είναι αυτή ενός σύγχρονου, hi-tech περιβάλλοντος που σε προδιαθέτει ευχάριστα.

Στο δρόμο: Η δύναμη της ηρεμίας

Η μεγάλη είδηση κρύβεται κάτω από το αμάξωμα. Ο νέος ηλεκτροκινητήρας των 286 ίππων μεταμορφώνει την οδική συμπεριφορά του Buzz. Με ροπή 560 Nm, οι επιταχύνσεις είναι κάτι παραπάνω από επαρκείς, επιτρέποντας στο βαρύ αμάξωμα να κινείται με μια αναπάντεχη ελαφρότητα. Τα 0-100 χλμ/ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα είναι μια τιμή που προσφέρει ασφάλεια στις προσπεράσεις και ζωντάνια στον αυτοκινητόδρομο.

Η ποιότητα κύλισης είναι ίσως το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο. Το μεγαλύτερο μεταξόνιο προσφέρει μια «αρχοντική» σταθερότητα, με την ανάρτηση να διαχειρίζεται υποδειγματικά τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος. Η ηχομόνωση είναι κορυφαία, απομονώνοντας τους επιβάτες από το εξωτερικό περιβάλλον και μετατρέποντας το ταξίδι σε μια ήσυχη, πολιτισμένη εμπειρία. Παρά το βάρος των 2,7 τόνων, το Buzz παραμένει προβλέψιμο και ασφαλές, με το χαμηλό κέντρο βάρους να περιορίζει τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές.

Αυτονομία και η πραγματικότητα του Road Trip

Η νέα μπαταρία των 86 kWh είναι η απάντηση στις ανάγκες της έκδοσης LWB. Στη δοκιμή μας, η πραγματική αυτονομία σε μεικτές συνθήκες κυμάνθηκε κοντά στα 390-410 χιλιόμετρα, ένας αριθμός που επιτρέπει αποδράσεις χωρίς το διαρκές άγχος της φόρτισης. Στον αυτοκινητόδρομο, με σταθερή ταχύτητα, η κατανάλωση σταθεροποιείται σε επίπεδα που επιτρέπουν διαδρομές άνω των 300 χιλιομέτρων μεταξύ των στάσεων, τιμή σαφώς ικανοποιητική για αυτοκίνητο αυτού του μεγέθους.

Η δυνατότητα φόρτισης έως και 200 kW σε ταχυφορτιστή DC αλλάζει τα δεδομένα. Η αναπλήρωση από το 10% στο 80% απαιτεί περίπου 25 λεπτά, χρόνος που συμπίπτει ιδανικά με ένα σύντομο διάλειμμα για ξεκούραση. Με το δίκτυο φορτιστών να αναπτύσσεται διαρκώς, το ID.Buzz LWB αποδεικνύει ότι μπορεί να φέρει εις πέρας τον ρόλο του ταξιδιώτη με αξιοπρέπεια.

Το Volkswagen ID.Buzz LWB είναι ένα αυτοκίνητο που καταφέρνει να γεφυρώσει δύο κόσμους. Από τη μία πλευρά, είναι ένας ηλεκτρικός πρεσβευτής του στιλ και της νοσταλγίας, και από την άλλη, ένα σοβαρό, πρακτικό και τεχνολογικά προηγμένο οικογενειακό εργαλείο.

Με τιμή που ξεκινά από 54.000 ευρώ (και φτάνει στις 66.500 στην έκδοση Plus), το ID.Buzz LWB εν κρύβει ότι είναι ένα μεγάλο και ακριβό όχημα. Όμως οι χώροι του, η ποιότητα κύλισης και η μοναδική του προσωπικότητα το τοποθετούν σε μια δική του, ξεχωριστή κατηγορία. Απευθύνεται σε εκείνους που δεν αναζητούν απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά έναν τρόπο να κάνουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις και τα ταξίδια τους πιο όμορφα και «φωτεινά». Στην 7θέσια εκδοχή του, το Buzz είναι πλέον πιο ολοκληρωμένο από ποτέ, έτοιμο να γράψει το επόμενο κεφάλαιο μιας ιστορίας που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες και συνεχίζεται με την ίδια ακριβώς γοητεία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Volkswagen ID.Buzz LWB (86 kWh)