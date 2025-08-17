Η κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ στο φετινό πρωτάθλημα MotoGP φαίνεται καθαρά στο βαθμολογικό πίνακα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχισε το νικηφόρο σερί του και στην Αυστρία, κερδίζοντας για 6ο συνεχόμενο αγώνα. Ο Ισπανός κάνει το ένα νταμπλ μετά το άλλο και καθώς φεύγει από κάθε πίστα με το απόλυτο των 37 βαθμών, οι αντίπαλοί τον «χάνουν» πλέον και στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Μαρκ Μάρκεθ έχει φτάσει στους 428 βαθμούς και προηγείται πλέον με διαφορά 142 β. από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ. Ο Μπανάια παραμένει στην 3η θέση αλλά ο πολύ καλός Μπετζέκι έχει αρχίσει να τον πλησιάζει.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών