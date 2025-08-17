MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας

Κώστας Παστρίμας
MotoGP: Οι βαθμολογίες μετά το GP Αυστρίας
Η κυριαρχία του Μαρκ Μάρκεθ στο φετινό πρωτάθλημα MotoGP φαίνεται καθαρά στο βαθμολογικό πίνακα.

Ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχισε το νικηφόρο σερί του και στην Αυστρία, κερδίζοντας για 6ο συνεχόμενο αγώνα. Ο Ισπανός κάνει το ένα νταμπλ μετά το άλλο και καθώς φεύγει από κάθε πίστα με το απόλυτο των 37 βαθμών, οι αντίπαλοί τον «χάνουν» πλέον και στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Μαρκ Μάρκεθ έχει φτάσει στους 428 βαθμούς και προηγείται πλέον με διαφορά 142 β. από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ. Ο Μπανάια παραμένει στην 3η θέση αλλά ο πολύ καλός Μπετζέκι έχει αρχίσει να τον πλησιάζει.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

ridersriders

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

constructors

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Ομάδων

teams

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 