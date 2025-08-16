O Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο πρωταγωνιστής στον Αγώνα Σπριντ του MotoGP στο Red Bull Ring, δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα.

Σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε περίπατο, ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati δίχως αντίπαλο κατάφερε να κερδίσει το σπριντ του MotoGP για το Grand Prix Αυστρίας. Παρά το γεγονός πως ξεκίνησε από την 4η θέση, ο Ισπανός δεν βρήκε κανένα εμπόδιο και άνοιξε ακόμη περισσότερο τη διαφορά του στη βαθμολογία.

Ο Άλεξ Μάρκεθ της Gresini Racing πήρε τη 2η θέση. Ο Ισπανός δεν αμύνθηκε στον αδερφό του και δεν είχε απάντηση στο ρυθμό της κόκκινης GP25 τερματίζοντας στη θέση από την οποία ξεκίνησε. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Πέδρο Ακόστα της KTM, o οποίος έκανε έναν πολύ καλό αγώνα και αύριο αναμένεται ακόμη πιο δυνατός.

Ο Αγώνας Σπριντ

Στην εκκίνηση, τα αδέρφια Μάρκεθ έκαναν την ιδανική εκκίνηση και έστριψαν στις θέσεις 1 και 2 με τον Άλεξ μπροστά από τον Μαρκ. Ο Μπανάια έκανε κάκιστη εκκίνηση και έπεσε στη 14η θέση. Ο poleman, Μπετζέκι έπεσε 3ος, ενώ στο ξεκίνημα του 2ου γύρου τον προσπέρασε ο Ακόστα.

Στους επόμενους γύρους τα αδέρφια Μάρκεθ έδιναν μάχη, με τον Ακόστα να τους ακολουθεί από κοντά. Όμως ο αναβάτης της KTM ήταν από τον 3ο γύρο στο όριο ποινής για παραβίαση ορίων πίστας.

Με 8 γύρους για το τέλος ο Α. Μάρκεθ είχε μια διαφορά ασφαλείας από τον αδερφό του στο μισό δευτερόλεπτο. Οι δυο τους άρχισαν να απομακρύνονται από τον Ακόστα, ενώ η μάχη είχε ανάψει για την 5η θέση ανάμεσα σε Φερνάντεθ και Μπίντερ. Ο αναβάτης της KTM κατάφερε να ανέβει στην πρώτη 5άδα στον επόμενο γύρο.

Ο αγώνας του Μπανάια πήγε από το κακό στο χειρότερο, με τον Ιταλό να εγκαταλείπει στα μισά του αγώνα με μηχανικό πρόβλημα στην GP25 του.

Μπαίνοντας τους 5 τελευταίους γύρους, ο Μ. Μάρκεθ είχε πλησιάσει επικίνδυνα τον αδερφό του, ενώ ο Φερνάντεθ έπεσε από 6ος τελευταίος. Στη στροφή 3 του ίδιου γύρου, ο Α. Μάρκεθ έκανε λάθος και αυτό επέτρεψε στον αδερφό του, Μαρκ, να ανέβει στην κορυφή. Στα φρένα για τη στορφή 4 ο Άλεξ είχε την εσωτερική, όμως επέλεξε να μην ανακτήσει την πρωτοπορία κι έτσι έμεινε 2ος.

Ο Μ. Μάρκεθ είχε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το τέλος του αγώνα και πέρασε 1ος τη γραμμή του τερματισμού για να πάρει ακόμα μία νίκη στο 2025. Ο Α. Μάρκεθ πήρε τη 2η θέση και το βάθρο συμπλήρωσε ο Ακόστα.

Ακολούθησαν στη βαθμολογούμενη 9άδα οι Μπετζέκι, Μπίντερ, Αλντεγκέρ, Μπαστιανίνι, Ντι Τζιαναντόνιο και Ζαρκό.

Και τώρα το Grand Prix

Ο κύριος αγώνας του τριημέρου είναι προγραμματισμένος για τις 15:00 ώρα Ελλάδος το μεσημέρι της Κυριακής

Αποτελέσματα