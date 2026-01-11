Το 2027 αναμένεται να αλλάξουν πολλά στο MotoGP, με τους τεχνικούς κανονισμούς να οδηγούν τους κατασκευαστές στη δημιουργία εντελώς νέων μοτοσικλετών.

Σημαντική επιβράδυνση στους χρόνους γύρου αναμένεται να φέρει η νέα τεχνική εποχή του MotoGP από το 2027, σύμφωνα με τον επικεφαλής ασφάλειας της Dorna και πρώην αναβάτη, Λόρις Καπιρόσι.

Η κορυφαία κατηγορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος ταχύτητας μοτοσικλετών θα περάσει σε κινητήρες 850 κυβικών εκατοστών, εγκαταλείποντας τη φιλοσοφία των 1000cc που ισχύει από το 2012. Παράλληλα, οι νέοι κανονισμοί θα καταργήσουν τα συστήματα ρύθμισης ύψους (ride height devices), θα περιορίσουν δραστικά την αεροδυναμική και θα φέρουν νέο αποκλειστικό προμηθευτή ελαστικών, την Pirelli, στη θέση της Michelin.

Στόχος της Dorna είναι η βελτίωση της ασφάλειας και η ενίσχυση του θεάματος στην πίστα, σε μια περίοδο όπου οι σημερινές MotoGP μοτοσικλέτες έχουν φτάσει σε επίπεδα απόδοσης ρεκόρ. Το 2025 καταγράφηκαν χρόνοι-ρεκόρ σχεδόν σε κάθε πίστα, καθιστώντας τις σημερινές μοτοσικλέτες τις ταχύτερες στην ιστορία του θεσμού. Ωστόσο, από το 2027 οι χρόνοι αναμένεται να αυξηθούν αισθητά.

Safer. More sustainable. More spectacular than ever. 💯



Everything you need to know about 2027's bikes ➡️ https://t.co/YpwjAId9KS#MotoGP pic.twitter.com/XX5UShudzy May 6, 2024

Πιο αργές οι μοτοσικλέτες του 2027

Μιλώντας στο podcast Mig Babol, ο Λόρις Καπιρόσι αποκάλυψε ότι οι πρώτες προσομοιώσεις των κατασκευαστών δείχνουν ξεκάθαρα επιβράδυνση.

«Οι μοτοσικλέτες θα είναι έως και 2,5 δευτερόλεπτα πιο αργές. Θα είναι όπως το 2007, όταν περάσαμε από τα 990cc στα 800cc. Στην αρχή είναι φυσιολογικό να είναι πιο αργές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δεδομένα από τις αρχικές μελέτες των εργοστασίων δείχνουν διαφορά από 1,5 έως 2,5 δευτερόλεπτα σε σχέση με τα σημερινά MotoGP: «Οι βασικοί λόγοι είναι η κατάργηση των αεροδυναμικών βοηθημάτων, των φτερών και φυσικά ο μικρότερος κινητήρας των 850cc».

Our latest @motul Tech Rundown is all about the future! 🔜



Simon Crafar goes through the main changes that the 2027 #MotoGP Technical Regulations will bring 🔎#PoweredByMotul pic.twitter.com/AZPYI0XwAi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 17, 2024

Νέα εποχή, ίδιος κύκλος εξέλιξης

Ο Καπιρόσι εμφανίζεται πάντως βέβαιος ότι, όπως συνέβη και στο παρελθόν, οι επιδόσεις θα αυξηθούν ξανά με την εξέλιξη της τεχνολογίας: «Κατά τη γνώμη μου, η ιστορία θα επαναληφθεί. Στην αρχή όλα κινούνται πιο αργά, όμως καθώς οι κατασκευαστές εξελίσσουν τις μοτοσικλέτες, οι χρόνοι θα αρχίσουν και πάλι να πέφτουν».

Ήδη ορισμένοι κατασκευαστές έχουν ξεκινήσει δοκιμές με πρωτότυπους κινητήρες των 850cc. Συγκεκριμένα, KTM και Honda έχουν επιβεβαιώσει ότι πραγματοποίησαν τις πρώτες χειμερινές δοκιμές, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι κατασκευαστές μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι πρώτες πλήρως εξελιγμένες μοτοσικλέτες του MotoGP του 2027 αναμένεται να βγουν στην πίστα εντός του 2026, μια από τις πιο ριζικές τεχνικές αλλαγές στην ιστορία του πρωταθλήματος.