Πρώτη από όλες τις εργοστασιακές ομάδες η Aprilia μας φανερώνει μοτοσικλέτα, οδηγούς και χορηγούς της για την επερχόμενη αγωνιστική σεζόν.

Η ιταλική ομάδα παρουσίασε επίσημα την RS-GP26, την οποία και θα εμπιστευτούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι Μάρκο Μπετζέκι και Χόρχε Μαρτίν. Η μοτοσικλέτα διατηρεί τα εμβληματικά χρώματα της Aprilia Racing, μόνο που πλέον στα γραφικά κάνει την εμφάνισή του ένα λιοντάρι, που είναι ένα σύμβολο από την ιστορία του εργοστασίου και μέρος του DNA της Aprilia Racing. Εκτός από το ότι αντιπροσωπεύει τους ισχυρούς δεσμούς με την περιοχή, το Leone Alato, σύμβολο της Βενετίας (λίγα χιλιόμετρα από την έδρα της Aprilia Racing στο Noale), ενσαρκώνει αξίες που αντικατοπτρίζουν πλήρως την ταυτότητα της ομάδας και των αναβατών της: Δύναμη, αποφασιστικότητα και θάρρος. Είναι το έμβλημα μιας ομάδας που δεν τα παρατάει ποτέ, ικανής να αντιμετωπίζει πεισματικά τις δυσκολίες και να επανεμφανίζεται ακόμη πιο δυνατή και σταθερή.

Στόχος για το 2026 είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων της περασμένης σεζόν, της πιο νικηφόρας που έχει καταφέρει ποτέ η Aprilia Racing, η οποία το 2025 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 418 βαθμούς, σπάζοντας το φράγμα των 400 για πρώτη φορά στην ιστορία της και την τρίτη θέση στο πωτάθλημα αναβατών με τον Marco Bezzecchi στους 353 βαθμούς, το καλύτερο αποτέλεσμα που έχει καταφέρει ποτέ ένας αναβάτης στην ιστορία της Aprilia Racing στο MotoGP. Σε αυτό προστίθενται πολλά εντυπωσιακά στατιστικά: 19 συνολικά βάθρα με 3 νίκες σε αγώνες σπριντ και 4 σε αγώνες κανονικής διάρκειας, 5 pole positions που ισοφάρισαν το προηγούμενο ρεκόρ και η 300ή νίκη για τον κατασκευαστή με έδρα το Noale στο GP Αυστραλίας. Αυτό το ορόσημο, το οποίο αργότερα αυξήθηκε στις 302 νίκες, επιβεβαίωσε την Aprilia Racing ως τον πιο νικηφόρο Ευρωπαίο κατασκευαστή στην ιστορία των Παγκόσμιων Grand Prix Μοτοσικλετών.

Το 2025 ο Ιταλός αναβάτης ήταν ο πρωταγωνιστής μιας εξαιρετικά υψηλού επιπέδου σεζόν, η οποία τον κατέταξε τρίτο συνολικά στην κατάταξη των αναβατών, με μια επίδοση που τον καθιέρωσε ως τον καλύτερο αναβάτη στην ιστορία της Aprilia Racing. Ο Μπετζέκι προσεγγίζει το 2026 με στόχο την εκ νέου κατάταξή του στην κορυφή της κατηγορίας και να συνεχίσει την ανοδική του πορεία.

Ο Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος θα βρίσκεται στην πίστα με τον αριθμό 89 στο φέρινγκ, προετοιμάζεται για μια νέα σεζόν μετά από ένα 2025 που χαρακτηρίστηκε από σοβαρούς τραυματισμούς. Για τον Ισπανό αναβάτη το 2026 αντιπροσωπεύει την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο και θα αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα.

Υποστηρίζοντας τους εργοστασιακούς αναβάτες, ο Λορένζο Σαβαντόρι θα εξακολουθήσει να είναι ο επίσημος δοκιμαστής της ομάδας, σε συνέχεια της τεράστιας συμβολής του τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη της RS-GP.

Η RS-GP26 αντιπροσωπεύει μια σημαντική εξέλιξη για το project MotoGP της Aprilia Racing. Κάθε λεπτομέρεια έχει επανασχεδιαστεί ώστε να μπορεί η Aprilia Racing να αγωνίζεται σε κορυφαία επίπεδα και να εδραιώνει τη θέση της ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του MotoGP. Κάθε τομέας της μοτοσικλέτας έχει βελτιωθεί, από την περαιτέρω βελτιωμένη αεροδυναμική και την αρχιτεκτονική του πλαισίου μέχρι τα ηλεκτρονικά και τον κινητήρα V4, ο οποίος έχει υποστεί εκτεταμένη αναβάθμιση σε κάθε σημείο που δεν περιορίζεται από τους κανονισμούς του πρωταθλήματος. Το τεχνικό γραφείο στο Noale, με επικεφαλής τον Fabiano Sterlacchini, αντιμετώπισε αυτή τη νέα πρόκληση παραμένοντας πιστό στο DNA του και αναπτύσσοντας μια μοτοσικλέτα που καθιστά την καινοτομία απαραίτητη βάση του οράματός του.

Η RS-GP26 θα είναι επίσης η τελευταία εξέλιξη ενός τεχνικού κύκλου που έχει τοποθετήσει τις ταχύτερες μοτοσικλέτες στην ιστορία του MotoGP στην πίστα, χάρη στην ακραία αεροδυναμική, τις συσκευές ύψους οδήγησης και τους κινητήρες 1000cc στην τελευταία τους χρονιά. Για αυτούς τους λόγους, η RS-GP26 θα είναι το ταχύτερο πρωτότυπο που κατασκευάστηκε ποτέ στην ιστορία της Aprilia Racing. Οι εργοστασιακοί αναβάτες θα συνεχίσουν να βασίζονται στην υποστήριξη της ομάδας Trackhouse MotoGP, που θα διαθέτει τους Ραούλ Φερνάντεθ και Άι Ογκούρα. Το έργο Trackhouse, που σχεδιάστηκε ως στρατηγικός εταίρος και όχι ως απλή ομάδα δορυφόρος, συνεχίζει να αποτελεί θεμελιώδη πηγή για τη συνεχή ανάπτυξη της RS-GP, παρέχοντας ανεκτίμητα δεδομένα και συμβάλλοντας στις καινοτομίες.

Ο Μάρκο Μπετζέκι, ο οποίος εντυπωσίασε το 2025 με την απόδοσή του, είπε: «Ανυπομονώ να ξεκινήσω και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, αν και δεν σταματήσαμε ποτέ πραγματικά. Στο Noale η εταιρεία εργάζεται εντατικά και προπονούμαι συνεχώς. Έχω μεγάλο κίνητρο και ανυπομονώ να διασκεδάσω στη σέλα. Το φινάλε της σεζόν του 2025 ήταν εξαιρετικά θετικό και αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή μας. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε να κάνουμε καλή δουλειά».

Ο πρωταθλητής του 2024, Χόρχε Μαρτίν, δήλωσε: «Μετά την περσινή μας εμπειρία και τις τελευταίες εξαιρετικά σημαντικές δοκιμές στη Βαλένθια, ο στόχος τώρα είναι να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει στην αρχή της σεζόν, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πού».

RS-GP26 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος κινητήρα: V4 90° – 1000cc, διάμετρος 81mm, πνευματικό σύστημα βαλβίδων, σύστημα ξηρού κάρτερ

Ισχύς κινητήρα: 280+ Ηp

Μέγιστες στροφές: 17.500rpm

Βάρος: 157 kg

Κιβώτιο: Aprilia Racing Seamless System, 6 σχέσεων

Ηλεκτρονικά: Magneti Marelli BAZ340 ECU

Εξάτμιση: SC Project τιτανίου

Σύστημα εξαγωγής: Βαλβίδα για βελτίωση του φρεναρίσματος κινητήρα

Φίλτρο αέρα: Υψηλής διαπερατότητας αγωνιστικό Sprint Filter

Συμπλέκτης: Δίσκοι carbon

Πλαίσιο: Aprilia Racing chassis, κράμα αλουμινίου

Ψαλίδι: Aprilia Racing carbon fiber

Ανάρτηση: Öhlins

Σταμπιλιζατέρ τιμονιού: Öhlins

Σύστημα ρύθμισης ύψους πίσω: Aprilia Racing “BSB” system

Ζάντες: Marchesini από σφυρήλατο μαγνήσιο

Σύστημα πέδησης: Μπροστά μονομπλόκ αλουμινένιες δαγκάνες Brembo GP4 με ψύκτρες, κατεργασμένες από συμπαγές υλικό, ακτινική στήριξη, 4 έμβολα τιτανίου, carbon δίσκοι Brembo 340–355mm. Πίσω αλουμινένια δαγκάνα Brembo, αξονική στήριξη, 2 έμβολα. Μονός ατσάλινος δίσκος Brembo 218mm

