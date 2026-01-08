Η ατυχία «χτύπησε» την πόρτα του νεαρού Ισπανού, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά η προετοιμασία του για τη νέα σεζόν του MotoGP.

Η Gresini Racing επιβεβαίωσε ότι ο Φερμίν Αλντεγκέρ υπέστη ρήξη μηριαίου οστού σε ατύχημα κατά τη διάρκεια προπόνησης, μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των χειμερινών δοκιμών.

Ο 20χρονος Ισπανός έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία πέρυσι με τη Gresini, οδηγώντας μια Ducati GP24. Η σεζόν του κορυφώθηκε με τη νίκη του στο Grand Prix Ινδονησίας, που του χάρισε τον τίτλο του rookie της χρονιάς.

BREAKING: @Aldeguer54 sustained a fracture while training in Valencia and is scheduled to undergo surgery tomorrow in Barcelona 🚨



Join us in wishing him a speedy recovery ❤️‍🩹

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αλντεγκέρ

Αυτή τη χρονιά, ο Αλντεγκέρ επρόκειτο να αγωνιστεί με την Ducati GP25, ωστόσο η προετοιμασία του για τη σεζόν 2026 δέχθηκε σοβαρό πλήγμα. Η Gresini ανακοίνωσε ότι η ρήξη προέκυψε κατά τη διάρκεια προπόνησης στη Βαλένθια την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Ο αθλητής θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση την Παρασκευή 9/1 στη Βαρκελώνη. Οι συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Σε σύντομη ανακοίνωση, η ομάδα ανέφερε: «Ο Φερμίν Αλντεγκέρ υπέστη ρήξη στον αριστερό μηριαίο κατά τη διάρκεια προπόνησης στη Βαλένθια και έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αύριο στη Βαρκελώνη. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν».

Making an impact straightaway by being the first Rookie to win a race since 2021 🤯



It was an impressive campaign by @Aldeguer54 👏#MotoGP | #SeasonRecap pic.twitter.com/zN0RK8tKdD December 19, 2025

Στα «pits» για αρκετό καιρό

Το ατύχημα έρχεται μόλις ένα μήνα πριν από τις πρώτες χειμερινές δοκιμές για το MotoGP 2026 στη Μαλαισία, που έχουν προγραμματιστεί για 3–5 Φεβρουαρίου. Η Gresini θα πραγματοποιήσει την επίσημη παρουσίαση της ομάδας στις 31 Ιανουαρίου στην Κουάλα Λουμπούρ. Οι δοκιμές θα συνεχιστούν στις 21–22 Φεβρουαρίου στη Μπούριραμ, με την έναρξη της σεζόν να γίνεται την επόμενη εβδομάδα με το Grand Prix της Ταϊλάνδης.

Οι ρήξεις μηριαίου απαιτούν αρκετούς μήνες για αποκατάσταση, και ο Αλντεγκέρ θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να επιστρέψει στη δράση. Το πιθανότερο σενάριο είναι να χάσει τουλάχιστον τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν.