Ο Ισπανός πολυπρωταθλητής του MotoGP πιστεύει πως δεν θα αργήσει να έρθει η ώρα που θα αποσυρθεί από τους αγώνες.

Ο Μαρκ Μάρκεθ παραδέχθηκε ότι το τέλος της καριέρας του στο MotoGP πιθανότατα θα έρθει νωρίτερα απ’ όσο θα ήθελε ο ίδιος. Όπως παραδέχεται, αυτό δεν θα συμβεί όχι λόγω έλλειψης κινήτρου, αλλά εξαιτίας των σωματικών απαιτήσεων που έχει επιβάλει στον εαυτό του όλα αυτά τα χρόνια.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025, μιλώντας στο ισπανικό δίκτυο La Sexta, τόνισε ότι γνωρίζει πως το σώμα του θα αποτελέσει τον καθοριστικό παράγοντα για την απόφασή του να αποσυρθεί, περισσότερο από τη ψυχολογική του διάθεση να συνεχίσει.

«Νοητικά είμαι σαν πύραυλος»

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati αναφέρθηκε και στη σωματική καταπόνηση που κουβαλά έπειτα από χρόνια υψηλού ρίσκου στο MotoGP, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι πρόσφατα στάθηκε τυχερός σε έναν ιδιαίτερα σκληρό και επικίνδυνο χώρο.

«Το πιο δύσκολο πράγμα για έναν αθλητή είναι να ξέρει πότε και πώς πρέπει να αποσυρθεί, και πόσο ακόμη να συνεχίσει. Ξέρω ήδη ότι θα αποσυρθώ νωρίτερα, γιατί το σώμα μου θα με πιέσει περισσότερο απ’ ό,τι το μυαλό μου. Βρισκόμαστε σε ένα άθλημα όπου οι τραυματισμοί είναι μέρος της καθημερινότητας και, με όλα όσα έχω ρισκάρει, μέχρι αυτό το τελικό στάδιο οι τραυματισμοί μου φέρθηκαν αρκετά καλά», ανέφερε. Κάθε χρόνο θα πρέπει να καταλαβαίνω πώς ανταποκρίνεται το σώμα μου, γιατί νοητικά είμαι σαν πύραυλος».

Η πατρότητα και το βάρος του ονόματος Μάρκεθ

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μάρκεθ μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να γίνει πατέρας στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν θα επιθυμούσε το παιδί του να ακολουθήσει αγωνιστική καριέρα.

«Δεν θα μου άρεσε. Σκέφτομαι το παιδί μου και δεν μπορώ να μην πω “καημένο αγόρι ή κορίτσι”. Η κληρονομιά μου θα ήταν ένα μεγάλο βάρος».

Ο Μάρκεθ αναγνώρισε ότι το επώνυμό του θα παρείχε ορισμένα πλεονεκτήματα, κυρίως σε υλικό επίπεδο, ωστόσο στάθηκε στην άλλη όψη του νομίσματος: «Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα τους έλειπε τίποτα, οικονομικά για παράδειγμα. Όταν όμως δεν σου λείπει τίποτα, δεν έχεις την ίδια πείνα».