O παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 για το 1996, πιστεύει πως ο συμπατριώτης του δεν θα μείνει μονάχα με έναν τίτλο στην καριέρα του.

Ο Λάντο Νόρις έκλεισε τη σεζόν του 2025 στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών, τερματίζοντας τρίτος στο GP Άμπου Ντάμπι του 2025 και άφησε πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν για μόλις 2 βαθμούς. Με αυτόν τον τρόπο, ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing έγινε μέλος της ιδιαίτερα κλειστής λίστας οδηγών που έχουν κατακτήσει τίτλο από την ίδρυση του θεσμού το 1950.

Η σεζόν του 2025 ήταν ιστορική για τη McLaren, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών και έκανε το double. Ο Νόρις παρότι ήταν σε μειονεκτική θέση για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αντέδρασε εντυπωσιακά μετά την εγκατάλειψη στο Ζάντβορτ και με εκπληκτικές εμφανίσεις κατέκτησε το στέμμα του πρωταθλητή.

Η πρόβλεψη του Χιλ

Μιλώντας στο podcast Stay on Track, ο Χιλ υπογράμμισε ότι η πρώτη κατάκτηση πρωταθλήματος συχνά λειτουργεί απελευθερωτικά για έναν οδηγό, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες επιτυχίες.

«Το έκανε και αυτό του προσφέρει μια μεγάλη αίσθηση ασφάλειας. Σε έναν βαθμό, πλέον μπορεί να χαλαρώσει. Το ερώτημα είναι πόσο έντονη είναι η επιθυμία του για νίκες», ανέφερε ο Χιλ.

Ο ίδιος έκανε σύγκριση με την πορεία του Μίκαελ Σουμάχερ, τονίζοντας ότι ορισμένοι οδηγοί, μετά τον πρώτο τίτλο, βρίσκουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο:

«Πίστευα ότι όταν ο Μίκαελ κέρδισε έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε τίτλους, θα είχε χορτάσει. Κι όμως, συνέχισε και κατέκτησε ακόμη περισσότερους. Κάποιους οδηγούς αυτό τους ωθεί να πάνε ακόμη πιο μακριά. Πιστεύω ότι ο Λάντο έχει μέσα του περισσότερους από έναν τίτλους – πιθανότατα τρεις ή τέσσερις».

Η εσωτερική μάχη με τον Πιάστρι ξεκινάει τώρα

Η σεζόν του 2025 βρήκε τον Νόρις να επικρατεί και εντός ομάδας, καθώς ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα μπροστά από τον teammate του Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος είχε ηγηθεί της βαθμολογίας για μεγάλο μέρος της χρονιάς.

Ο Χιλ εκτιμά ότι ο Αυστραλός θα επιστρέψει πιο δυνατός, έχοντας πλέον εμπειρία από μια πραγματική μάχη τίτλου: «Το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Όσκαρ. Δεν υστέρησε πραγματικά. Υπήρξαν στιγμές που έχασε έδαφος, αλλά θα περάσει τον χειμώνα αναλύοντας τι χρειάζεται για να καλύψει αυτά τα μικρά κενά στην απόδοσή του».

Σύμφωνα με τον Χιλ, και οι δύο οδηγοί έχουν πλέον πολύτιμα μαθήματα από τη μάχη τους μεταξύ τους και με τον Φερστάπεν στο φινάλε της χρονιάς: «Έχουν ζήσει μια μάχη τίτλου μέχρι το τέλος και έχουν μάθει πολλά από αυτό. Θα είναι ένα πολύ ισχυρό δίδυμο, αλλά ο Όσκαρ θα έχει ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ώστε να μην αφήσει ξανά τον Λάντο να τον νικήσει».

