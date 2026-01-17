Το πιο φθηνό μοντέλο αυτής της μάρκας μοτοσικλετών κοστίζει... 44.900€

Ιταλικές, χειροποίητες και με ιαπωνική "καρδιά", οι μοτοσικλέτες αυτές απευθύνονται σε ένα πολύ ιδιαίτερο κοινό.

Έχουν μεγάλη ιστορία και μπορούν να χαρακτηριστούν περισσότερο ως έργα τέχνης παρά ως βιομηχανικά προϊόντα. Οι μοτοσικλέτες της ιταλικής εταιρείας κατασκευάζονται στο χέρι και έχουν ως στόχο εκτός από την κορυφαία απόδοση, τη μοναδικότητα και την καινοτομία.

ΚΒ 998 Rimini



Μια τέτοια εταιρεία δεν θα μπορούσε παρά να έχει έναν ιδρυτή που έχει χαρακτηριστεί ιδιοφυία στο χώρο της μοτοσικλέτας και συγκεκριμένα τον αείμνηστο Μάσιμο Ταμπουρίνι. Ο Ιταλός σχεδιαστής, μαζί με τους Βαλέριο Μπιάνκι και Τζουζέπε Μόρι δημιούργησαν το 1973 την εταιρεία που πήρε το όνομά της από τα δύο πρώτα γράμματα των επιθέτων των ιδρυτών της. Στη συνέχεια ο Ταμπουρίνι, όταν άφησε την Bimota για το Cagiva Group των αδελφών Καστιλιόνι, σχεδίασε μερικές από τις πιο εμβληματικές μοτοσικλέτες της σύγχρονης ιστορίας και συγκεκριμένα την Ducati 916 και την MV Agusta F4.

Bimota Tesi H2 Tera



Καθώς η Bimota χρησιμοποιούσε κινητήρες από την Ducati και τις τέσσερις μεγάλες ιαπωνικές εταιρείες Honda, Yamaha, Suzuki και Kawasaki, τα μοντέλα της είχαν πάντα ως κωδικό το πρώτο γράμμα της κατασκευάστριας εταιρείας του κινητήρα και στη συνέχεια το B: DB, HB, YB, SB και KB. Επίσης, το όνομα Tesi συνδέθηκε με το εναλλακτικό εμπρός σύστημα ανάρτησης της μάρκας, το οποίο δεν χρησιμοποιεί το κλασικό τηλεσκοπικό πιρούνι, αλλά μια διάταξη με ψαλίδι, στόχος της οποίας είναι να διαχωρίζει τη διεύθυνση του τροχού από την ανάρτηση και να αποτρέπει τη μεταφορά βάρους τόσο κατά την επιτάχυνση αλλά και την επιβράδυνση.

Bimota ΚΒ 998 Rimini

Διαθέσιμες και στην Ελλάδα

Η ιταλική Bimota λοιπόν επανήλθε στη χώρα μας, καθώς πλέον λύθηκαν τα μεγάλα προβλήματα οικονομικής επιβίωσης που ταλάνιζαν τη μάρκα από την ίδρυσή της σχεδόν. Με τη στήριξη της Kawasaki που πλέον κατέχει το 49% της μάρκας, η Bimota έχει παρουσιάσει μια γκάμα έξι μοντέλων, δύο από τα οποία ανακοινώθηκε ότι είναι πλέον διαθέσιμα στην Ελλάδα: Τα ΚΒ 998 Rimini και Tesi H2 Tera. Πέραν της κορυφαίας τεχνολογίας, αυτό που χαρακτηρίζει και τα δύο μοντέλα είναι οι εντυπωσιακά υψηλές τιμές. Το πρώτο κοστίζει 49.900 ευρώ και το δεύτερο, το φθηνότερο, 44.900 ευρώ.

Bimota ΚΒ 998 Rimini

Αξίζουν τα λεφτά τους;

Μέχρι cent οφείλουμε να ομολογήσουμε καθώς, παρότι τόσο η superbike ΚΒ 998 Rimini όσο και η Super Adventure με την ονομασία Tesi H2 Tera χρησιμοποιούν κινητήρες και ηλεκτρονικά της Kawasaki, όλα τα υπόλοιπα μέρη τους είναι από κορυφαίους προμηθευτές. Πιο συγκεκριμένα, η Ohlins και η Showa παρέχουν αναρτήσεις, η Brembo φρένα και το πλαίσιο είναι ένα υβρίδιο με υλικά κατασκευής το αλουμίνιο και το ατσάλι, κατασκευής Bimota. Η σχεδίαση επίσης των μοτοσικλετών είναι μοναδική, ενώ η όλη συναρμολόγηση γίνεται στο χέρι και η ποιότητα κάθε υλικού που χρησιμοποιείται είναι η κορυφαία διαθέσιμη.

Bimota Tesi H2 Tera



Σημαντικό στοιχείo αποτελεί το γεγονός ότι η εξέλιξη των μοτοσικλετών της Bimota γίνεται μέσω των αγώνων. Ειδικότερα η ΚΒ 998 Rimini είναι στην ουσία μια ρέπλικα της αγωνιστικής μοτοσικλέτας της μάρκας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα World SBK, με την οποία ο Λόους κατέκτησε το 2025 την έκτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών και η μάρκα την τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών.



Η ΚΒ 998 Rimini θα κατασκευαστεί σε μόλις 500 αντίτυπα το 2026 και φορά τον κινητήρα του Kawasaki Ninja ZX10RR, με ισχύ 200 ίππων και ροπή 111 Nm. Διαθέτει όλη την σουίτα ηλεκτρονικών της Kawasaki και είναι έτοιμη είτε για μοναδικές συγκινήσεις στο δημόσιο δρόμο, είτε για αγωνιστική συμμετοχή με μηδενικές σχεδόν τροποποιήσεις.

Bimota ΚΒ 998 Rimini

Η Tesi H2 Tera είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση, καθώς χρησιμοποιεί αφενός την εναλλακτική εμπρός ανάρτηση της μάρκας και αφετέρου ανήκει στην κατηγορία των Super Adventure. Ή Hyper Adventure για να είμαστε πιο ακριβείς, καθώς ο κινητήρας της προέρχεται από την Kawasaki H2, είναι υπερτροφοδοτούμενος και αποδίδει ισχύ 200 ίππων και ροπή 137 Nm -τα απολύτως μεγαλύτερα στην κατηγορία των μοτοσικλετών του είδους- καθώς η BMW M 1000 XR αποδίδει παραπλήσια ισχύ αλλά σημαντικά μικρότερη ροπή.

Το "πακέτο" συμπληρώνουν κορυφαία περιφερειακά όπως τα αμορτισέρ της Ohlins πλήρη ρυθμίσεων, τα φρένα της Brembo από τη σειρά Stylema, πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών της Kawasaki και μια απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής.

