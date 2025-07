Ηχηρές απουσίες από τον αγώνα του MotoGP στο Σάχσενρινγκ της Γερμανίας, καθώς εκκίνηση αναμένεται να πάρουν λιγότεροι από 20 αναβάτες στο Grand Prix.

Το GP Γερμανίας στο Σάχσενρινγκ για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP έχει σημαδευτεί από σημαντικούς τραυματισμούς. Συνολικά τρεις κορυφαίοι αναβάτες έχουν μείνει εκτός αγώνα και ακόμα ένας τίθεται σοβαρά εν αμφιβόλω.

Παρακάτω οι λεπτομέρειες για τις τέσσερις αυτές απουσίες:

Φράνκο Μορμπιντέλι: Κατά τη διάρκεια του Αγώνα Sprint του Σαββάτου, ο Ιταλός αναβάτης της VR46 έχασε τον έλεγχο στη στροφή 8 και βρέθηκε βίαια στο έδαφος. Μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο στην Κέμνιτς, κάνοντας εξετάσεις λόγω σοβαρού διαστρέμματος στην κλείδα. Η συμμετοχή του στον κύριο αγώνα την Κυριακή κρίθηκε απαγορευτική.

THAT WAS HUGE 😱

*Rider is going to medical centre for a check up*



🤞 Morbidelli is okay



July 12, 2025

Μάβερικ Βινιάλες: Ο Ισπανός της Tech3 KTM είχε ένα βίαιο highside κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ιατρικό κέντρο της πίστας. Η εκτίμηση αποκάλυψε ένα κάταγμα στο αριστερό ώμο, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί οριστικά από τη δράση του τριημέρου.

Ενέα Μπαστιανίνι: Η σκωληκοειδίτιδα ανάγκασε τον αναβάτη της Red Bull KTM Tech3 να αποχωρήσει πριν καν ξεκινήσει το πρόγραμμα του Σαββάτου. Η ομάδα επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία από τις επίσημες διαδικασίες. Ως αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες της KTM δεν θα πάρουν μέρος την Κυριακή στον αγώνα.

Σόμκιατ Τσάντρα: Ο αναβάτης της LCR Honda υπέστη τραυματισμό στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης πριν το GP Γερμανίας. Χρειάστηκε χειρουργείο και θα λείψει από τους αγώνες της Γερμανίας και της Τσεχίας. Η Honda δεν τον αντικατέστησε στο Σάχσενρινγκ, όμως είναι πολύ πιθανό να το κάνει στο Μπρνο.

Somkiat Chantra successfully underwent surgery today✔️

🏥Hospital Universitari Dexeus in Barcelona.

👨‍⚕️Dr. Monllau treated the lateral collateral ligament injury in his right knee.

🏁He won’t be replaced at the German GP, and Takaaki Nakagami will step in for him at the Czech GP. pic.twitter.com/lgLKPdjCZ6 — LCR Team (@lcr_team) July 8, 2025

Το GP της Κυριακής είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ώρα Ελλάδος.