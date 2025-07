Ο Μαρκ Μάρκεθ έδωσε μία εξαιρετική παράσταση και ήταν αυτός που κέρδισε το Sprint του MotoGP για το Grand Prix Γερμανίας.

Ο Αγώνας Sprint του Grand Prix Γερμανίας, ο 11ος αγώνας του MotoGP στο 2025 αποδείχθηκε συναρπαστικός και είχε μάχη για τη νίκη μέχρι και το φινάλε. Νικητής αναδείχθηκε ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati, o οποίος έπρεπε να παλέψει σκληρά για να καταφέρει αυτό το επίτευγμα.

Ο Ισπανός έχασε την πρωτοπορία στην εκκίνηση, όμως έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και τρομερή ταχύτητα στους 15 γύρους στο Σάχσενρινγκ, έκανε το προσπέρασμα νίκης στον τελευταίο γύρο. Έτσι έφτασε στη 10η νίκη του σε Sprint στο 2025 και έθεσε νέο ρεκόρ στο MotoGP.

Στη 2η θέση τερμάτισε ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος πάλεψε μέχρι τέλους όμως δεν κατάφερε να αντισταθεί στον εντυπωσιακό και ανίκητο Μ. Μάρκεθ. Τρίτος ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, o οποίος επέστρεψε στο τοπ3 αγώνων Sprint για πρώτη φορά μετά το 2023 και το Άσεν.

