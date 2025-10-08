Η αντίστροφη μέτρηση για την τελευταία χρονιά των 1000 κ.εκ. κινητήρων ξεκινά από Μαλαισία και Ταϊλάνδη.

Το MotoGP ανακοίνωσε επίσημα το πρόγραμμα των pre-season δοκιμών για τη σεζόν του 2026, μια χρονιά με ξεχωριστή σημασία, καθώς σηματοδοτεί τον τελευταίο «χορό» των αγωνιστικών μοτοσικλετών με κινητήρες 1000 cc.

Η συγκεκριμένη «φόρμουλα» που εισήχθη το 2012, θα δώσει τη θέση της σε ολοκαίνουργιους κινητήρες 850 cc από το 2027. Επιπλέον, το 2026 θα είναι και η τελευταία χρονιά της Michelin ως αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών, με την Pirelli να αναλαμβάνει τον ρόλο αυτό από την επόμενη σεζόν.

Το πρόγραμμα των δοκιμών του 2026

Η δράση πριν την έναρξη του πρωταθλήματος θα ξεκινήσει παραδοσιακά στη Μαλαισία, ενώ θα ακολουθήσει και η Ταϊλάνδη για τις τελευταίες ρυθμίσεις.

Shakedown Test (Sepang, Μαλαισία): 29-31 Ιανουαρίου

Αυτό το τριήμερο τεστ είναι ανοιχτό μόνο για τους δοκιμαστές (test riders), τους ρούκι και τις ομάδες με παραχωρήσεις (concession manufacturers), δηλαδή τη Yamaha και τη Honda.

Επίσημο Τεστ 1 (Sepang, Μαλαισία): 3-5 Φεβρουαρίου

Οι πρώτες επίσημες δοκιμές της χρονιάς, στις οποίες για τρεις ημέρες συμμετέχουν όλοι οι αναβάτες και οι ομάδες του grid.

Επίσημο Τεστ 2 (Buriram, Ταϊλάνδη): 21-22 Φεβρουαρίου

Το paddock μεταφέρεται στην πίστα του Buriram για τις δύο τελευταίες ημέρες δοκιμών.

Season Launch στην Κουάλα Λουμπούρ

Οι ημερομηνίες της Sepang είχαν ουσιαστικά επιβεβαιωθεί, καθώς το MotoGP ανακοίνωσε ότι το δεύτερο επίσημο Season Launch της σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην Κουάλα Λουμπούρ στις 6-7 Φεβρουαρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των πρώτων επίσημων δοκιμών.

Η σεζόν του 2026 θα ξεκινήσει αμέσως μετά, από 27 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου, με το Grand Prix της Ταϊλάνδης, το οποίο θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα σε ένα ακόμη πρόγραμμα 22 γύρων. Μια πρώτη «γεύση» των μοτοσικλετών και των αναβατών για το 2026 θα έχουμε την Τρίτη που ακολουθεί το Grand Prix της Βαλένθιας τον ερχόμενο Νοέμβριο.