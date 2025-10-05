Με το πρωτάθλημα Αναβατών να έχει κριθεί, ο αγώνας στη Μανταλίκα έδωσε αποφασιστικό προβάδισμα στον Άλεξ Μάρκεθ για τη 2η θέση στη βαθμολογία.

Το GP Ινδονησίας ήταν ένας αγώνας διαφορετικός από ό,τι έχουμε συνηθίσει φέτος, με τη νίκη του Φερμίν Αλντεγκέρ και τη σύγκρουση Μπετζέκι-Μ. Μάρκεθ να είναι τα βασικά του σημεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

» Ο Αλντεγκέρ πήρε μεγαλειωδώς στην Ινδονησία την παρθενική του νίκη

Όπως γνωρίζουμε, το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών έχει κριθεί εδώ και πολύ καιρό, με τιτλούχο την Ducati, και το Πρωτάθλημα Αναβατών επέστρεψε πανηγυρικά στα χέρια του Μαρκ Μάρκεθ στην Ιαπωνία. Στη Μανταλίκα οριστικοποιήθηκε ο νικητής και στο Πρωτάθλημα των ομάδων: η εργοστασιακή Ducati Lenovo Team, παρότι δεν πήρε βαθμούς την Κυριακή, καθώς είχε εξασφαλίσει τον τίτλο από το Σπριντ του Σαββάτου.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών