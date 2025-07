Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse ήταν ο πρωταγωνιστής στις δύσκολες κατατακτήριες δοκιμές του GP Γερμανίας για το MotoGP και πήρε την pole position.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίχθηκε η μάχη της pole position του Grand Prix Γερμανίας για το πρωτάθλημα MotoGP. Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε για λογαριασμό της Ducati Corse και έφτασε στην 7η φετινή του pole σε 11 αγώνες.

Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και με αρκετό νερό στην πίστα ο Ισπανός παρά το γεγονός πως απειλήθηκε κατάφερε και έφτασε στην πρώτη του pole στο Σάχσενρινγκ μετά το 2019. Από τη δεύτερη θέση θα ξεκινήσει τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix o Ζοάν Ζαρκό της LCR Honda, ενώ τρίτος θα είναι ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia.

