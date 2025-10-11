Η πλούσια γκάμα του μικρού Jeep περιλαμβάνει δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις, με κινητήρες βενζίνης αλλά και hybrid.

Πιο προσιτό στο ελληνικό κοινό γίνεται το Jeep Avenger, με τη νέα προωθητική ενέργεια της Italian Motion. Πλέον η εισαγωγική έκδοση 1.2 Τ 100 ίππων Longitude είναι διαθέσιμη με τιμή κάτω από τις 22.000 ευρώ. Με όφελος 2.000 ευρώ υποχωρεί στις 21.990 ευρώ, καθιστώντας άκρως ενδιαφέρουσα την απόκτηση του μικρού Jeep.

Στην υβριδική έκδοση e-Hybrid με τους 110 ίππους και το στάνταρ αυτόματο κιβώτιο, το Avenger στο επίπεδο εξοπλισμού Longitude Business πωλείται προς 25.000 ευρώ. Έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, όπως όλα τα Avenger e-Hybrid. Παράλληλα έχει ΛΤΠΦ κάτω από €20.000, κάτι που ισοδυναμεί με μηδενικό φόρο για τη χρήση του ως εταιρικό αυτοκίνητο.

Για το επίπεδο εξοπλισμού Altitude οι τιμές της θερμικής και της e-Hybrid έκδοσης είναι €25.390 και €27.890 αντίστοιχα με όφελος €1.300, ενώ η τιμή της υβριδικής έκδοσης στο κορυφαίο επίπεδο εξοπλισμού Summit είναι €30.690, με όφελος €800.

Οι προωθητικές ενέργειες έχουν εφαρμογή και στις τετρακίνητες εκδόσεις του Avenger που κινούνται από υβριδικό σύστημα 145 HP και έχουν ηλεκτρικό κινητήρα 28,5 HP στους πίσω τροχούς, δίνοντας μοναδικές για την κατηγορία εκτός δρόμου ικανότητες. Αντάξιο του θρύλου της Jeep, το Avenger 4xe έχει διακριτικές αλλαγές στην εμφάνιση που το διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες εκδόσεις, καθώς και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 210 mm. Με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, το Avenger 4xe Upland ξεκινάει από τις €33.690 ενώ η συλλεκτική έκδοση 4xe The North Face από τις €41.190, αμφότερες με όφελος €800.

Με κόμπακτ διαστάσεις για ευκολία στην πόλη αλλά και αυθεντικό χαρακτήρα Jeep που συναρπάζει, το Avenger αποτελεί μια μοναδική επιλογή με στιλ αλλά και ικανότητα στην κατηγορία των B-SUV. Ετοιμοπαράδοτο και δυναμικό, το Avenger συνοδεύεται ακόμα από 4ετή εγγύηση μηχανικών μερών και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ διαθέτει πολλές επιλογές εξατομίκευσης ώστε ο κάθε πελάτης να κάνει το αυτοκίνητο του ξεχωριστό.