Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 μοιράστηκε στα social media το φανταστικό δώρο που έλαβε το περασμένο καλοκαίρι.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Λούις Χάμιλτον αποχαιρέτησε τον Roscoe, το βρετανικό μπουλντόγκ που τον ακολουθούσε παντού. Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 μοιράστηκε στα social media ένα πορτρέτο του Roscoe από τουβλάκια Lego, το οποίο είχε λάβει ως δώρο από δύο θαυμάστριές του το περασμένο καλοκαίρι.

«Το πορτρέτο του Roscoe με Lego πραγματικά με συγκίνησε. Η λεπτομέρεια στη δημιουργία αυτή είναι απίστευτο και δεν μπορώ να φανταστώ πόσο καιρό χρειάστηκε για να γίνει. Ευχαριστώ την Κάρεν και την Ιλόνα που το έφτιαξαν και μού το έστειλαν», έγραψε o Χάμιλτον στο instagram.

Η λεπτομέρεια στο πορτρέτο του Roscoe είναι απίστευτη και μπορεί μόνο να φανεί μέσω του ακόλουθου βίντεο.

Video of the incredibly intricate Lego potrait of Roscoe gifted to Sir Lewis Hamilton by Karen and Ilona ❤️



Ο Roscoe ήταν 13 ετών, έχοντας ξεπεράσει αρκετά το προσδόκιμο ζωής για τη συγκεκριμένη ράτσα (8-10 έτη). Πριν τον Roscoe, ο Χάμιλτον είχε μία σκυλίτσα, την Coco.