Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής προβλέπει την ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στην επόμενη σεζόν της Formula 1.

Όταν ολοκληρωθεί το φετινό GP Άμπου Ντάμπι θα μπει ένα τέλος όχι μόνο της εποχής των ground-effect μονοθεσίων, αλλά και των turbo-hybrid κινητήρων που γνωρίζουμε από το 2014. Από το 2026, η Formula 1 περνά σε μια νέα υβριδική εποχή, με ισορροπία 50-50 μεταξύ της ηλεκτρικής ισχύος και του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η αλλαγή σελίδας από την FIA και τη Formula One Management (FOM) είχε στόχο να προσελκύσει νέους κατασκευαστές και μέχρι στιγμής, έχει απόλυτα πετύχει. Η Honda αναθεώρησε τη στρατηγική της και θα συνεργαστεί με την Aston Martin, η Ford θα συνεργαστεί με τη Red Bull Racing, η Audi εξαγόρασε τη Sauber και θα έχει πλήρη εργοστασιακή συμμετοχή, ενώ η Cadillac θα γίνει η 11η ομάδα από το 2026.

Αλλαγή δεδομένων

Παρά τη δυναστεία που έχει χτίσει η Red Bull τα τελευταία χρόνια, ο Μαξ Φερστάπεν δεν θεωρεί δεδομένο πως η ομάδα του θα συνεχίσει να κυριαρχεί στην εποχή των νέων κινητήρων. Μιλώντας στο Sky Germany, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έδειξε εμπιστοσύνη στη Mercedes, προβλέποντας ότι θα είναι και πάλι ο πιο δυνατός κατασκευαστής.

«Είναι δύσκολο να το πεις από τώρα. Αλλά πιστεύω πως η Mercedes θα είναι μπροστά. Είναι πάντα εκεί, πάντα δυνατή. Είναι μια κορυφαία εταιρεία, και ειδικά στον τομέα του κινητήρα, θεωρώ πως θα βρεθεί ξανά στην κορυφή», ανέφερε ο Ολλανδός

Οι κίνδυνοι που έχει μπροστά της η Red Bull

Η ομάδα του Μίλτον Κινς γνωρίζει ότι η μετάβαση στο νέο project κινητήρων Red Bull-Ford δεν θα είναι απλή υπόθεση.

Ο Φερστάπεν, ωστόσο, ξεκαθάρισε πως η ομάδα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να παραμείνει ανταγωνιστική.

«Δίνουμε τα πάντα, χωρίς καμία αμφιβολία. Ελπίζω να είμαστε κοντά στους καλύτερους, αλλά φυσικά δεν μπορώ να το γνωρίζω ακόμη», πρόσθεσε.

Η Red Bull γνωρίζει ότι η ανάπτυξη ενός πλήρως δικού της κινητήρα αποτελεί τεράστια πρόκληση, και ο Verstappen δεν το υποτιμά: «Η επόμενη χρονιά δεν θα είναι εύκολη με τον δικό μας κινητήρα, φυσικά. Είναι ένα νέο ρίσκο για τη Red Bull, αλλά και όταν μπήκαν στη Formula 1 για πρώτη φορά, πήραν ρίσκο, και δεν τα πήγαν καθόλου άσχημα».

