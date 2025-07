Toyota: Παρουσίαση τριών νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων - Εκδόσεις και τιμές

Τα νέα Toyota bz4X, C-HR+ και Urban Cruiser Electric έρχονται σταδιακά στη χώρα μας για να ενισχύσουν τις διαθέσιμες επιλογές της ιαπωνικής εταιρείας στις εμπορικά δημοφιλέστερες κατηγορίες B, C και D SUV των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η Toyota πραγματοποιεί την πρώτη της συντονισμένη «επίθεση» στην κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με την είσοδο στην ευρωπαϊκή και φυσικά στην ελληνική αγορά δύο νέων και ενός πλήρως ανανεωμένου μοντέλων. Όπως μάλιστα το συνηθίζει η ιαπωνική εταιρεία, τα νέα της μοντέλα χαρακτηρίζονται από κορυφαία προϊοντικά χαρακτηριστικά στην κάθε κατηγορία, αλλά και τιμολογιακή πολιτική που τα καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστικά και value for money.

Ερμηνεύοντας τόσο τις διαχρονικές δηλώσεις του προέδρου της Toyota Άκιο Τογιόντα όσο και το αντικειμενικό γεγονός ότι η Toyota δεν έσπευσε να πιάσει «πρώτο τραπέζι πίστα» στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, πολλοί πίστεψαν ότι η ιαπωνική εταιρεία δεν πιστεύει στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή ότι τα αποστρέφεται.

Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική. Η Toyota δεν πιστεύει στις περιορισμένες επιλογές. Ως η κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία με πωλήσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γνωρίζει πολύ καλά ότι μια και μόνη τεχνολογία δεν αρκεί για να απαντήσει ιδανικά στις ανάγκες της Αμερικής, της Ευρώπης, της Αφρικής, την Ασίας ή της Ωκεανίας. Ταυτόχρονα η Toyota επιθυμεί να έχει τον απόλυτο έλεγχο στις τεχνολογίες που ενσωματώνει στα οχήματά της, έτσι ώστε αυτές να καλύπτουν τα υψηλότατα δεδομένα που την έχουν καταστήσει κορυφαία επιλογή και σε επίπεδο αξιοπιστίας, όπως μαρτυρούν οι εκατοντάδες έρευνες ικανοποίησης πελατών σε όλόκληρο τον κόσμο.

Επίσης δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι η Toyota ήταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που πίστεψε στα οφέλη του εξηλεκτρισμού, με το εμβληματικό πλέον υβριδικό Prius που παρουσιάστηκε το 1997 να αποτελεί ένα τεράστιο -και κερδισμένο- στοίχημα, που οδήγησε το δεύτερο μισό της νέας χιλιετίας στον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας των μοντέλων της, με full hybrid συστήματα να ενσωματώνονται σε κάθε ένα από αυτά.

Εκ του αποτελέσματος, το γεγονός ότι πολλοί άλλοι κατασκευαστές έσπευσαν να αγκαλιάσουν ασφυκτικά την ηλεκτροκίνηση ανακοινώνοντας πληθώρα νέων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και παύση εξέλιξης και κατασκευής κινητήρων εσωτερικής καύσης αποδείχτηκε μη ρεαλιστικό. Αντίθετα, η στάση αναμονής της Toyota με ταυτόχρονη εξέλιξη νέων τεχνολογιών, τη φέρνει σήμερα στην προνομιακή θέση να διαθέτει μια τεράστια γκάμα διαθέσιμων επιλογών σε full hybrid, plug-in hybrid και πλέον και BEV μοντέλα, ενώ δεν λείπου και κάποιες «εξεζητημένες» προτάσεις με συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης (GR Yaris, GR86, Supra, Land Cruiser).

Her own way, the Μultipath - way