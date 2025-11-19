LIVE TV: Η αποκάλυψη της πρώτης ηλεκτρικής Porsche Cayenne

Η γερμανική μάρκα παραγωγής σπορ αυτοκινήτων θέλει να θέσει νέα δεδομένα στην κατηγορία των EV, με την ηλεκτρική Cayenne.

Το 2002 η Porsche λάνσαρε την πρώτη Cayenne, η οποία αντανακλούσε τη σπορ φιλοσοφία της γερμανικής μάρκας στην - ανερχόμενη τότε - κατηγορία των SUV. Πλέον έφθασε η στιγμή να υποδεχθούμε την Porsche Cayenne Electric, που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη στα ηλεκτρικά SUV επιδόσεων.

Με μπαταρία χωρητικότητας 108 kWh, επαγωγική φόρτιση, αυτονομία άνω των 600 χλμ. και απίστευτη ισχύ, η ηλεκτρική Cayenne έχει τη φιλοδοξία να βρεθεί στην κορυφή. Δείτε στο ακόλουθο βίντεο τη διαδικτυακή παρουσίαση του ηλεκτρικού SUV, στις 4 μ.μ., ώρα Ελλάδας.