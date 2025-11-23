Ένα απαιτητικό road trip αποδεικνύει πόσο ικανό είναι το νέο ηλεκτρικό Countryman.

Η Ισλανδία δεν είναι ο πιο φιλικός τόπος για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο: απότομα υψόμετρα, χωμάτινες διαδρομές, απρόβλεπτος καιρός και περιοχές όπου ο πολιτισμός εξαφανίζεται για δεκάδες χιλιόμετρα. Παρ’ όλα αυτά, το ολοκαίνουργιο MINI Countryman SE ALL4 ταξίδεψε από το Μόναχο μέχρι τα απομακρυσμένα Westfjords, σε ένα απαιτητικό ηλεκτρικό road trip που δείχνει στην πράξη τις δυνατότητες του μεγαλύτερου MINI που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Η διαδρομή προς το Reykjavik –και ακόμη βορειότερα, μέχρι τα Westfjords– περιλαμβάνει περίπου 2.300 χιλιόμετρα οδικώς, συν δύο ημέρες στο φέρρυ από τη Δανία έως το Seydisfjördur. Στις βαριές καιρικές συνθήκες του Βόρειου Ατλαντικού, με κύματα οκτώ μέτρων και θερμοκρασίες υπό το μηδέν, το Countryman SE ALL4 έδειξε την πρακτικότητα και την αντοχή του, λειτουργώντας ως ιδανικό μέσο εξερεύνησης σε ένα από τα πιο δυσπρόσιτα τοπία της Ευρώπης.

Με αυτονομία έως 432 km WLTP, δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν 313 ίππους και 494 Nm ροπή, αλλά και γρήγορη φόρτιση έως 130 kW, το ταξίδι στην Ισλανδία έγινε με διακοπές διάρκειας λιγότερης από μισή ώρα. Το σύστημα τετρακίνησης, τα ελαστικά εκτός δρόμου, οι προστατευτικές ποδιές και η σχάρα οροφής με πλήρη εξοπλισμό διάσωσης εξασφάλισαν ότι το ηλεκτρικό MINI μπορούσε να κινηθεί με ασφάλεια σε λάσπη, χιόνι, νερό και ηφαιστειακό χώμα.

Η κορύφωση του ταξιδιού ήρθε στη διαβόητη Route 622, μία από τις πιο δύσβατες διαδρομές των Westfjords. Στενά περάσματα δίπλα στη θάλασσα, απότομες πλαγιές και σημεία που είναι προσπελάσιμα μόνο με άμπωτη, αποτέλεσαν δοκιμασία για κάθε όχημα, όμως το Countryman SE ALL4 την ολοκλήρωσε χωρίς εκπλήξεις, επιβεβαιώνοντας ότι το όνομα «Countryman» δεν είναι τυχαίο.

Το ταξίδι έκλεισε με μια απλή διαπίστωση: το νέο ηλεκτρικό MINI δεν είναι μόνο για την πόλη. Είναι ένα crossover που μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο πιστεύεις, ακόμη και στην άκρη του κόσμου.