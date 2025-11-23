Ο οδηγός της Scuderia Ferrari έφυγε από έναν ακόμα αγώνα της φετινής σεζόν απογοητευμένος, καθώς δεν απέδωσε όπως θα ήθελε.

Ο Λιούις Χάμιλτον έζησε ένα ακόμη απογοητευτικό Σαββατοκύριακο στο 2025. Παρά την αντεπίθεσή του από την τελευταία σειρά της εκκίνησης μέχρι τη 10η θέση στo GP Λας Βέγκας, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής πραγματοποίησε μία από τις πιο απαισιόδοξες συνεντεύξεις της χρονιάς.

Ο Βρετανός που ξεκινήσει 20ός μετά το προβληματικό Q1 στη βροχή, δέχθηκε ένα ακόμη χτύπημα σε μια σεζόν που έχει εξελιχθεί σε εφιάλτη με τη Ferrari.

From the back of the grid to points 👊



Nicely done, Lewis! pic.twitter.com/bzP1EmcJeb — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 23, 2025

Η χειρότερη σεζόν της καριέρας του

Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον μίλησε στο Sky Sports, εμφανώς εξουθενωμένος ψυχολογικά:

«Αισθάνομαι απαίσια. Είναι η χειρότερη σεζόν που είχα ποτέ και όσο κι αν προσπαθώ, όσο κι αν δίνω τα πάντα, απλώς γίνεται χειρότερη».

Ο 40χρονος τόνισε ότι δεν ξέρει πλέον τι άλλο μπορεί να κάνει: «Προσπαθώ τα πάντα, μέσα κι έξω από το μονοθέσιο. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί συνεχίζονται αυτά τα προβλήματα».

Time to turn the heat up! pic.twitter.com/NoMq1IDhhH — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) November 23, 2025

Ψυχολογία μηδέν

Όταν ρωτήθηκε αν έστω η είσοδος στη δεκάδα του δίνει κάποια ικανοποίηση, ο Χάμιλτον ήταν απόλυτος: «Καμία ικανοποίηση. Η πιο χωρίς νόημα 10η θέση, δεν σημαίνει τίποτα. Ήταν ένα κακό τριήμερο».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιο θετικό στοιχείο που μπορεί να συγκρατήσει από τον αγώνα.

«Όχι», απάντησε αμέσως.

Ακόμη και για την εκκίνηση του αγώνα, όπου κέρδισε αρκετές θέσεις χάρη και στο χάος της 1ης στροφής, δεν θέλησε να πει πολλά:

«Ήταν ένας απλός πρώτος γύρος. Απλώς έμεινα μακριά από μπελάδες. Έχω 22 κακά τριήμερα. Όσο για το αν η χειμερινή διακοπή είναι ευκαιρία για επανεκκίνηση… δεν ξέρω».