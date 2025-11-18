Bentley Supersports: Διαβολική ισχύς και βάρος κάτω από 2.000 κιλά (vid)

Το πισωκίνητο coupe επιδόσεων θα παραχθεί σε μόλις 500 μονάδες, με τον V8 κινητήρα να μην κάνει χρήση υβριδικής τεχνολογίας.

Η Bentley επαναφέρει το όνομα Supersports, χρησιμοποιώντας το στη σκληροπυρηνική έκδοση της Continental GT. Και το... υποστηρίζει με μία σειρά από τεχνικά χαρακτηριστικά.

Κίνηση στους πίσω τροχούς (για πρώτη φορά σε έκδοση της Continental GT), δραματική μείωση του βάρους κάτω από τους 2 τόνους, διθέσιο εσωτερικό και 4λιτρος V8 ισχύος 666 ίππων χωρίς την παρουσία υβριδικού συστήματος.

Η Bentley Supersports θα κατασκευαστεί σε μόλις 500 μονάδες, με το βιβλίο παραγγελιών να ανοίγει τον προσεχή Μάρτιο και την παραγωγή να ακολουθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026.