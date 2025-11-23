Το νέο ηλεκτρικό SUV της Porsche συνδυάζει επιδόσεις σπορ αυτοκινήτου με εντυπωσιακές εκτός δρόμου δυνατότητες.

Η Porsche επέλεξε μία από τις πιο εντυπωσιακές πόλεις του κόσμου για το πρώτο δημόσιο ντεμπούτο της νέας ηλεκτρικής Cayenne. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Icons of Porsche, με φόντο τους ουρανοξύστες του Ντουμπάι και την απεραντοσύνη της ερήμου, το ολοκαίνουργιο Cayenne Electric έκανε την πρώτη του φυσική εμφάνιση, λίγο μετά την ψηφιακή του πρεμιέρα.

Πρόκειται για το μοντέλο που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την Porsche στα μεγάλα ηλεκτρικά SUV, κάτι που είχαμε ήδη δει στο θέμα που παρουσίασε το Gmotion, όταν αποκαλύφθηκε πως η κορυφαία έκδοση Turbo θα φτάνει έως και τους 1.156 ίππους και θα υποστηρίζει στο μέλλον και ασύρματη φόρτιση.

Στην άμμο της Αραβίας

Λίγο έξω από το Ντουμπάι, στην Αραβική Έρημο, η νέα Cayenne Electric δοκιμάστηκε σε μία από τις πιο απαιτητικές επιφάνειες του κόσμου: λεπτή άμμος, κλίσεις άνω των 25 μοιρών και θερμοκρασίες πάνω από 40°C.

Σύμφωνα με τον Μίχαελ Σέτσλε, αντιπρόεδρο της σειράς Cayenne, «Η Cayenne Electric οδηγείται στις αμμόλοφους σαν να είναι πολύ ελαφρύτερη απ’ όσο είναι», εντυπωσιάζοντας ακόμη και τους ανθρώπους της εταιρείας με τον έλεγχο και την ακρίβειά της σε χαμηλές ταχύτητες και ακραίες γωνίες τιμονιού.

Η ισχύς του ηλεκτρικού συστήματος φτάνει έως τα 850 kW (1.156 PS) στην έκδοση Turbo, με 1.500 Nm ροπής, προσφέροντας άμεση απόκριση και δυνατότητα να διαχειρίζεται την απαιτούμενη «ολίσθηση» στην άμμο με χειρουργική ακρίβεια.

Μετατρέποντας την έρημο σε… πίστα δοκιμών

Η Porsche εγκατέστησε στο νέο Cayenne Electric μία σειρά από νέα συστήματα που στοχεύουν στη μέγιστη πρόσφυση και στην απόλυτη απόδοση:

ePTM ηλεκτρονική τετρακίνηση, πέντε φορές ταχύτερη από παραδοσιακά συστήματα

Off-road package με αυξημένη γωνία προσέγγισης, ενισχυμένα μαρσπιέ και ειδικές εισαγωγές αέρα

Νέα στρατηγική ψύξης της μεγάλης μπαταρίας των 113 kWh, με δύο πλάκες ψύξης ανά module

Direct oil cooling για το οπίσθιο μοτέρ της έκδοσης Turbo – τεχνολογία απευθείας από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό

Adaptive Air Suspension (PASM) με μέγιστη απόσταση από το έδαφος έως 245 mm

Porsche Active Ride (προαιρετικά στο Turbo), που ουσιαστικά «ακινητοποιεί» το αμάξωμα πάνω από τις ανωμαλίες της ερήμου

Το αποτέλεσμα; Ένα ηλεκτρικό SUV με άνεση sedan στον δρόμο, δυναμισμό σπορ αυτοκινήτου και off-road δυνατότητες που -όπως έδειξαν οι δοκιμές- ξεπερνούν τις ήδη υψηλές προσδοκίες της σειράς Cayenne.

Με την Cayenne Electric, η Porsche επιβεβαιώνει ότι η ηλεκτροκίνηση δεν περιορίζεται σε αυτονομία και επιτάχυνση, αλλά μπορεί να επεκτείνει τις παραδοσιακές ικανότητες ενός μοντέλου, όπως στην προκειμένη περίπτωση, την ιστορική εκτός δρόμου ταυτότητα της Cayenne.