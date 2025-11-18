Leapmotor B10: Το νέο ηλεκτρικό C-SUV ήρθε στην Ελλάδα (τιμές)

Το ολοκάινουργιο ηλεκτρικό SUV της Leapmotor έρχεται με δύο μπαταρίες, τρεις εκδόσεις, σύγχρονη τεχνολογία και τιμή εκκίνησης (με επιδότηση) 25.900 ευρώ.

Η Leapmotor παρουσίασε επίσημα στην Ελλάδα το νέο B10, ένα ολοκαίνουργιο αμιγώς ηλεκτρικό C-SUV που έρχεται να ενισχύσει την παρουσία της μάρκας στη χώρα μας και να τοποθετηθεί ένα σκαλί πάνω από το μικρό T03. Πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς «B» και ταυτόχρονα το πρώτο Leapmotor που έχει εξελιχθεί εξαρχής για παγκόσμια διάθεση, χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική LEAP 3.5, η οποία δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συνεργασία του hardware με το software.

Με μήκος 4,52 μέτρων, το B10 τοποθετείται στο κέντρο της κατηγορίας των C-SUV και προσφέρει ευρυχωρία και πρακτικότητα για οικογενειακή χρήση. Η γκάμα του αποτελείται από δύο επίπεδα εξοπλισμού, Life και Design, και δύο μπαταρίες LFP: μια μικρότερη των 56,2 kWh με αυτονομία 361 χιλιομέτρων και μια μεγαλύτερη 67,1 kWh που φτάνει τα 434 χιλιόμετρα – πάντα κατά WLTP.

Οι τιμές διαμορφώνονται με βάση την προωθητική ενέργεια και την κρατική επιδότηση για ηλεκτρικά οχήματα. Έτσι, η έκδοση Life με τη μπαταρία Pro κοστολογείται στα 25.900 ευρώ, ενώ η Life Max που χρησιμοποιεί τη μπαταρία Pro Max φτάνει τα 27.400 ευρώ. Το πιο πλούσιο επίπεδο Design, διαθέσιμο μόνο με τη μεγάλη μπαταρία, ξεκινά από 28.900 ευρώ, δηλαδή μόλις 1.500 ευρώ υψηλότερα από τη Life Max.

Τιμές Leapmotor B10 στην Ελλάδα

Έκδοση Μπαταρία Αρχική τιμή Με προωθητική ενέργεια Με κρατική επιδότηση B10 Life 56,2 kWh (Pro) 32.900 € 28.900 € 25.900 € B10 Life Max 67,1 kWh (Pro Max) 34.400 € 30.400 € 27.400 € B10 Design 67,1 kWh (Pro Max) 35.900 € 31.900 € 28.900 €

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας των 218 ίππων και 240 Nm, ο οποίος μεταφέρει την ισχύ στους πίσω τροχούς. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα φτάνει στα 170 χλμ./ώρα, επιδόσεις που τοποθετούν το B10 επίσης στο κέντρο της κατηγορίας. Η φόρτιση υποστηρίζει ισχύ 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα και έως 168 kW σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, με τον χρόνο 30-80% να διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά. Στάνταρ είναι επίσης η λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών από την μπαταρία του.

Στο εσωτερικό, το Leapmotor B10 ακολουθεί μια καθαρή, σύγχρονη σχεδιαστική γραμμή με ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών και κεντρική κάθετη οθόνη 14,6 ιντσών. Ο επεξεργαστής Snapdragon 8155 αναλαμβάνει τη διαχείριση των λειτουργιών και υπόσχεται υψηλή ταχύτητα απόκρισης, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus προσφέρει δυνατότητες 3D απεικόνισης, multitasking και πλήρη ρύθμιση των συστημάτων του αυτοκινήτου μέσω της εφαρμογής Leapmotor App. Το σύστημα υποστηρίζει επίσης απεριόριστες ασύρματες ενημερώσεις OTA. Οι χώροι για τους επιβάτες είναι μεγάλοι και ο χώρος αποσκευών φτάνει στα 440 λίτρα, ενώ υπάρχει και ένα frunk 25 λίτρων.

Η έκδοση Life είναι ήδη αρκετά πλούσια, με πανοραμική οροφή που διαθέτει ηλεκτρικό σκίαστρο, 17 συστήματα υποβοήθησης, LED φωτιστικά σώματα, είσοδο χωρίς κλειδί και εκκίνηση με κωδικό, κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών, κλειδί NFC και Bluetooth, καθώς και καλώδια φόρτισης για οικιακή πρίζα και wallbox. Από την πλευρά της, η έκδοση Design ανεβάζει τον εξοπλισμό σε επίπεδα που συνήθως συναντώνται σε ακριβότερα οχήματα, προσθέτοντας ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι, ηχοσύστημα 12 ηχείων, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες με μνήμη, ηλεκτρική πόρτα πορτμπαγκάζ, αισθητήρα βροχής και σκούρα πίσω κρύσταλλα.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πεδίο εστίασης για το B10, το οποίο διαθέτει 17 συστήματα ADAS, κάμερες περιμετρικής απεικόνισης και στιβαρή δομή αμαξώματος. Η Leapmotor εκτιμά ότι το μοντέλο θα αποσπάσει πέντε αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, όπως συνέβη και με το μεγαλύτερο C10. Για την οδηγική συμπεριφορά, η Stellantis έχει αναλάβει τη ρύθμιση της ανάρτησης και του πλαισίου ειδικά για τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και η ισορροπημένη κατανομή μάζας έχουν ως αποτέλεσμα ένα SUV με έμφαση στην άνεση, την αθόρυβη κύλιση και την προβλέψιμη συμπεριφορά.

Οι εγγυήσεις που συνοδεύουν το B10 είναι πέντε χρόνια ή 100.000 χλμ. για τα μηχανικά μέρη και οκτώ χρόνια ή 160.000 χλμ. για την μπαταρία υψηλής τάσης, ενώ περιλαμβάνεται και πενταετής οδική βοήθεια. Η διάθεση και η τεχνική υποστήριξη γίνονται μέσω του δικτύου της Italian Motion, που διαθέτει πανελλαδική κάλυψη και εμπειρία στις μάρκες του ομίλου Stellantis. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει και υπάρχουν διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα.'

Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το Leapmotor B10 επιχειρεί να αποτελέσει μια προσιτή αλλά πλήρως τεχνολογικά εξοπλισμένη πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV. Η ουσιαστική αξία του μοντέλου θα φανεί στην πράξη, όμως σε επίπεδο δεδομένων έρχεται να τοποθετηθεί δυναμικά σε μια αγορά που ανοίγεται όλο και περισσότερο σε νέες μάρκες και νέες τεχνολογίες. Μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2026 αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και REEV (range extender) έκδοση του Β10.

